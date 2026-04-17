"Шахтар" проти "Полісся" та інші битви в УПЛ: розклад матчів і трансляцій 24 туру

13:43 17.04.2026 Пт
2 хв
Поєдинок "гірників" з "вовками" може стати визначальним у розподілі медалей
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" зіграє з "Поліссям" у центральному матчі (фото: ФК "Шахтар")

17 квітня стартує 24-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Старт у столиці

Тур розпочнеться двома поєдинками у п'ятницю, 17 квітня. Обидва вони відбудуться у Києві. Спочатку о 15:30 на стадіоні імені Валерія Лобановського "Динамо" зійдеться з луганською "Зорею". А о 18:00 – "Оболонь" на власній арені прийме "Полтаву".

У суботу, 18 квітня "Колос" у Ковалівці зіграє з лідером – черкаським ЛНЗ. Матч стартує о 13:00. А о 15:30 харківський "Металіст 1925" у Житомирі прийме "Кудрівку".

Програма неділі, 19 квітня, також налічує два поєдинки. О 13:00 криворізький "Кривбас" зіграє вдома з львівським "Рухом". А о 15:30 "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського на арені "Лівий Берег", що на Київщині, буде номінальним господарем в поєдинку з іншим львівським клубом – "Карпатами".

Битва лідерів на десерт

Завершиться тур двома зустрічами у понеділок, 20 квітня. О 13:00 "Олександрія" прийме рівненський "Верес".

А о 18:00 на "Арені Львів" розпочнеться центральний у турі та один з головних поєдинків весняної частини сезону: "Шахтар" – "Полісся".

"Вовки" вважаються одним з найбільш незручних опонентів для донецького гранда. До того ж протистояння пройде на тлі втоми "гірників" після матчу Лігі конференцій з АЗ та довгої дороги з Нідерландів. Між тим, для команди Арди Турана будь-яка втрата очків в УПЛ може стати фатальною в битві за чемпіонство. Зазначимо, що матч суперників у першому колі в Житомирі завершився нульовою нічиєю.

Перелік матчів 24-го туру УПЛ:

П'ятниця, 17 квітня

  • 15:30. "Динамо" – "Зоря"
  • 18:00. "Оболонь" – "Полтава"

Субота, 18 квітня

  • 13:00. "Колос" – ЛНЗ
  • 15:30. "Металіст 1925" – "Кудрівка"

Неділя, 19 квітня

  • 13:00. "Кривбас" – "Рух"
  • 15:30. "Епіцентр" – "Карпати"

Понеділок, 20 квітня

  • 13:00. "Олександрія" – "Верес"
  • 18:00. "Шахтар" - "Полісся"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

