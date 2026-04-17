ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" против "Полесья" и другие битвы в УПЛ: расписание матчей и трансляций 24 тура

13:43 17.04.2026 Пт
2 мин
Поединок "горняков" с "волками" может стать определяющим в распределении медалей
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" сыграет с "Полесьем" в центральном матче (фото: ФК "Шахтер")

17 апреля стартует 24-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Читайте также: "Случайный пассажир", разорвавший "Динамо": с кем "Шахтер" поборется за финал Лиги конференций

Старт в столице

Тур начнется двумя поединками в пятницу, 17 апреля. Оба они состоятся в Киеве. Сначала в 15:30 на стадионе имени Валерия Лобановского "Динамо" сойдется с луганской "Зарей". А в 18:00 - "Оболонь" на собственной арене примет "Полтаву".

В субботу, 18 апреля "Колос" в Ковалевке сыграет с лидером - черкасским ЛНЗ. Матч стартует в 13:00. А в 15:30 харьковский "Металлист 1925" в Житомире примет "Кудривку".

Программа воскресенья, 19 апреля, также насчитывает два поединка. В 13:00 криворожский "Кривбасс" сыграет дома с львовским "Рухом". А в 15:30 "Эпицентр" из Каменец-Подольского на арене "Левый Берег", что на Киевщине, будет номинальным хозяином в поединке с другим львовским клубом - "Карпатами".

Битва лидеров на десерт

Завершится тур двумя встречами в понедельник, 20 апреля. В 13:00 "Александрия" примет ровенский "Верес".

А в 18:00 на "Арене Львов" начнется центральный в туре и один из главных поединков весенней части сезона: "Шахтер" - "Полесье".

"Волки" считаются одним из самых неудобных оппонентов для донецкого гранда. К тому же противостояние пройдет на фоне усталости "горняков" после матча Лиги конференций с АЗ и долгой дороги из Нидерландов. Между тем, для команды Арды Турана любая потеря очков в УПЛ может стать фатальной в битве за чемпионство. Отметим, что матч соперников в первом круге в Житомире завершился нулевой ничьей.

Перечень матчей 24-го тура УПЛ:

Пятница, 17 апреля

  • 15:30. "Динамо" - "Заря"
  • 18:00. "Оболонь" - "Полтава"

Суббота, 18 апреля

  • 13:00. "Колос" - ЛНЗ
  • 15:30. "Металлист 1925" - "Кудривка"

Воскресенье, 19 апреля

  • 13:00. "Кривбасс" - "Рух"
  • 15:30. "Эпицентр" - "Карпаты"

Понедельник, 20 апреля

  • 13:00. "Александрия" - "Верес"
  • 18:00. "Шахтер" - "Полесье"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Также узнайте, на каком месте Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Шахтера".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
