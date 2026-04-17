"Шахтер" против "Полесья" и другие битвы в УПЛ: расписание матчей и трансляций 24 тура
17 апреля стартует 24-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Старт в столице
Тур начнется двумя поединками в пятницу, 17 апреля. Оба они состоятся в Киеве. Сначала в 15:30 на стадионе имени Валерия Лобановского "Динамо" сойдется с луганской "Зарей". А в 18:00 - "Оболонь" на собственной арене примет "Полтаву".
В субботу, 18 апреля "Колос" в Ковалевке сыграет с лидером - черкасским ЛНЗ. Матч стартует в 13:00. А в 15:30 харьковский "Металлист 1925" в Житомире примет "Кудривку".
Программа воскресенья, 19 апреля, также насчитывает два поединка. В 13:00 криворожский "Кривбасс" сыграет дома с львовским "Рухом". А в 15:30 "Эпицентр" из Каменец-Подольского на арене "Левый Берег", что на Киевщине, будет номинальным хозяином в поединке с другим львовским клубом - "Карпатами".
Битва лидеров на десерт
Завершится тур двумя встречами в понедельник, 20 апреля. В 13:00 "Александрия" примет ровенский "Верес".
А в 18:00 на "Арене Львов" начнется центральный в туре и один из главных поединков весенней части сезона: "Шахтер" - "Полесье".
"Волки" считаются одним из самых неудобных оппонентов для донецкого гранда. К тому же противостояние пройдет на фоне усталости "горняков" после матча Лиги конференций с АЗ и долгой дороги из Нидерландов. Между тем, для команды Арды Турана любая потеря очков в УПЛ может стать фатальной в битве за чемпионство. Отметим, что матч соперников в первом круге в Житомире завершился нулевой ничьей.
Перечень матчей 24-го тура УПЛ:
Пятница, 17 апреля
- 15:30. "Динамо" - "Заря"
- 18:00. "Оболонь" - "Полтава"
Суббота, 18 апреля
- 13:00. "Колос" - ЛНЗ
- 15:30. "Металлист 1925" - "Кудривка"
Воскресенье, 19 апреля
- 13:00. "Кривбасс" - "Рух"
- 15:30. "Эпицентр" - "Карпаты"
Понедельник, 20 апреля
- 13:00. "Александрия" - "Верес"
- 18:00. "Шахтер" - "Полесье"
Где смотреть матчи
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Также узнайте, на каком месте Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Шахтера".