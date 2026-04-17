"Шахтер" против "Полесья" и другие битвы в УПЛ: расписание матчей и трансляций 24 тура

17 апреля стартует 24-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Старт в столице

Тур начнется двумя поединками в пятницу, 17 апреля. Оба они состоятся в Киеве. Сначала в 15:30 на стадионе имени Валерия Лобановского "Динамо" сойдется с луганской "Зарей". А в 18:00 - "Оболонь" на собственной арене примет "Полтаву".

В субботу, 18 апреля "Колос" в Ковалевке сыграет с лидером - черкасским ЛНЗ. Матч стартует в 13:00. А в 15:30 харьковский "Металлист 1925" в Житомире примет "Кудривку".

Программа воскресенья, 19 апреля, также насчитывает два поединка. В 13:00 криворожский "Кривбасс" сыграет дома с львовским "Рухом". А в 15:30 "Эпицентр" из Каменец-Подольского на арене "Левый Берег", что на Киевщине, будет номинальным хозяином в поединке с другим львовским клубом - "Карпатами".

Битва лидеров на десерт

Завершится тур двумя встречами в понедельник, 20 апреля. В 13:00 "Александрия" примет ровенский "Верес".

А в 18:00 на "Арене Львов" начнется центральный в туре и один из главных поединков весенней части сезона: "Шахтер" - "Полесье".

"Волки" считаются одним из самых неудобных оппонентов для донецкого гранда. К тому же противостояние пройдет на фоне усталости "горняков" после матча Лиги конференций с АЗ и долгой дороги из Нидерландов. Между тем, для команды Арды Турана любая потеря очков в УПЛ может стать фатальной в битве за чемпионство. Отметим, что матч соперников в первом круге в Житомире завершился нулевой ничьей.

Перечень матчей 24-го тура УПЛ:

Пятница, 17 апреля

15:30. "Динамо" - "Заря"

18:00. "Оболонь" - "Полтава"

Суббота, 18 апреля

13:00. "Колос" - ЛНЗ

15:30. "Металлист 1925" - "Кудривка"

Воскресенье, 19 апреля

13:00. "Кривбасс" - "Рух"

15:30. "Эпицентр" - "Карпаты"

Понедельник, 20 апреля

13:00. "Александрия" - "Верес"

18:00. "Шахтер" - "Полесье"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.