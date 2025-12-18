"Шахтар" – у топ-8, "Динамо" грюкнуло дверима: як зіграли українські клуби в Лізі конференцій

Ліга конференцій, 6 тур

"Шахтар" – "Рієка" – 0:0

"Динамо" – "Ноа" – 2:0

Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50

Непоступлива "Рієка"

"Гірників" у матчі з хорватською "Рієкою" влаштовувала і нічия. Проте футболісти українського клубу одразу пішли в атаку, щоб унебезпечити себе від неприємних випадковостей. Натомість гості відверто обрали тактику гри від оборони.

Із завданням унебезпечити власні ворота вони справлялися вдало. Принаймні до перерви підопічні Арди Турана не те, що не забили – по-справжньому гольовий момент у них був лише один: небезпечний удар Очеретька у самому початку матчу.

У другій половині гри "Рієка" показала, що вона не така вже й беззуба в атаці. Хорвати створили небезпечний момент на самому початку тайму, потім щп раз створили паніку в штрафному "Шахтаря". І саме ці моменти були найгострішими, отже хорвати були ближчими до успіху, ніж підопічні Турана.

У підсумку "Шахтар" не зміг здобути перемогу, але й нічиєї вистачило для прямого виходу в 1/8 фіналу.

Як "Динамо" попрощалось із Європою

У паралельній грі "Динамо" боролося за власний престиж із вірменським "Ноа". Над киянами вже не висів тягар відповідальності, тож грати можна було більш розкуто.

Вірменська команда виявилася суперником непростим і в першому таймі мала дві непогані можливості засмутити Нещерета. Проте не скористалася ними.

А от кияни свій шанс реалізували. На 27 хвилині Піхальонок кинув у фланговий прорив Волошина, той прострілив на дальню стійку, де абсолютно вільний Кабаєв переправив м'яч у ворота.

Після перерви динамівці швидко подвоїли перевагу. Гольову атаку знову розпочав Піхальонок, який "запалив" свічку в напрямку штрафного суперника. Не дуже вдалий навіс Дубінчак переправив головою в район воротарського, де Пономаренко, також головою, наніс точний удар. Молодий форвард киян відзначився в третьому матчі поспіль.

І майже одразу міг бути третій гол, але Караваєв, якому асистував Пономаренко, не зумів пробити голкіпера "Ноа". Проте й двох голів вистачило "Динамо" для перемоги. Незважаючи на успіх, кияни завершили євросезон, в якому встигли відмітитися в усіх трьох континентальних кубках, але без успіху.