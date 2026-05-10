"Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27: как это стало возможным

Донецкий "Шахтер" гарантировал себе место в основном этапе Лиги чемпионов на сезон-2026/27. Несмотря на низкую позицию Украины в таблице коэффициентов, "горняки" сумели избежать изнурительной квалификации благодаря совпадению сразу нескольких факторов.

Как такое стало возможным - объясняет РБК-Украина .

В элиту - напрямую

По регламенту УЕФА, чемпион Украины должен был бы начинать свой путь с квалификационных раундов. Однако донетчане воспользовались механизмом "ребаланса" (сдвига сетки). Это стало возможным благодаря высокому личному рейтингу "Шахтера" и результатам в европейских чемпионатах:

Неудачи конкурентов: Греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс", которые расположены выше в пятилетнем рейтинге среди ассоциаций, не в топ-10 Таблицы коэффициентов УЕФА, не смогли стать чемпионами своих стран.

Чемпионство "Шахтера": "Горняки" в 27-м туре УПЛ разгромили "Полтаву" (4:0) и завоевали золотые медали чемпионата Украины за три тура до финиша.

Таким образом, именно "Шахтер" как лучший по рейтингу среди потенциальных чемпионов заберет вакантное место в основном раунде.

Кроме прямого попадания в ЛЧ, этот успех принесет Украине 6 бонусных очков в Таблицу коэффициентов уже на старте следующего сезона.

Кто уже в основе ЛЧ-2026/27

"Шахтер" стал 18-м клубом, забронировавшим себе место в основном раунде. Среди будущих соперников донетчан уже значатся: