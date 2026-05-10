"Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27: как это стало возможным

22:32 10.05.2026 Вс
2 мин
"Горняки" заскочили в элиту ЛЧ без квалификации - кто им в этом помог
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27: как это стало возможным "Шахтер" к "золоту" УПЛ получил весомый бонус (фото: ФК "Шахтер")
Донецкий "Шахтер" гарантировал себе место в основном этапе Лиги чемпионов на сезон-2026/27. Несмотря на низкую позицию Украины в таблице коэффициентов, "горняки" сумели избежать изнурительной квалификации благодаря совпадению сразу нескольких факторов.

Как такое стало возможным - объясняет РБК-Украина.

В элиту - напрямую

По регламенту УЕФА, чемпион Украины должен был бы начинать свой путь с квалификационных раундов. Однако донетчане воспользовались механизмом "ребаланса" (сдвига сетки). Это стало возможным благодаря высокому личному рейтингу "Шахтера" и результатам в европейских чемпионатах:

  • Триумф фаворитов: Нынешние финалисты ЛЧ - английский "Арсенал" и французский ПСЖ - уже гарантировали себе места в турнире через внутренние первенства. Это освободило одну прямую путевку.
  • Неудачи конкурентов: Греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс", которые расположены выше в пятилетнем рейтинге среди ассоциаций, не в топ-10 Таблицы коэффициентов УЕФА, не смогли стать чемпионами своих стран.
  • Чемпионство "Шахтера": "Горняки" в 27-м туре УПЛ разгромили "Полтаву" (4:0) и завоевали золотые медали чемпионата Украины за три тура до финиша.

Таким образом, именно "Шахтер" как лучший по рейтингу среди потенциальных чемпионов заберет вакантное место в основном раунде.

Кроме прямого попадания в ЛЧ, этот успех принесет Украине 6 бонусных очков в Таблицу коэффициентов уже на старте следующего сезона.

Кто уже в основе ЛЧ-2026/27

"Шахтер" стал 18-м клубом, забронировавшим себе место в основном раунде. Среди будущих соперников донетчан уже значатся:

  • Испания: "Реал", "Барселона", "Вильярреал", "Атлетико"
  • Англия: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед"
  • Италия: "Интер"
  • Германия: "Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг"
  • Франция: ПСЖ, "Ланс"
  • Нидерланды: ПСВ, "Фейенорд"
  • Португалия: "Порту"
  • Турция: "Галатасарай"

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 в Таблице коэффициентов УЕФА и что это дает клубам.

