"Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27: как это стало возможным
Донецкий "Шахтер" гарантировал себе место в основном этапе Лиги чемпионов на сезон-2026/27. Несмотря на низкую позицию Украины в таблице коэффициентов, "горняки" сумели избежать изнурительной квалификации благодаря совпадению сразу нескольких факторов.
Как такое стало возможным - объясняет РБК-Украина.
В элиту - напрямую
По регламенту УЕФА, чемпион Украины должен был бы начинать свой путь с квалификационных раундов. Однако донетчане воспользовались механизмом "ребаланса" (сдвига сетки). Это стало возможным благодаря высокому личному рейтингу "Шахтера" и результатам в европейских чемпионатах:
- Триумф фаворитов: Нынешние финалисты ЛЧ - английский "Арсенал" и французский ПСЖ - уже гарантировали себе места в турнире через внутренние первенства. Это освободило одну прямую путевку.
- Неудачи конкурентов: Греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс", которые расположены выше в пятилетнем рейтинге среди ассоциаций, не в топ-10 Таблицы коэффициентов УЕФА, не смогли стать чемпионами своих стран.
- Чемпионство "Шахтера": "Горняки" в 27-м туре УПЛ разгромили "Полтаву" (4:0) и завоевали золотые медали чемпионата Украины за три тура до финиша.
Таким образом, именно "Шахтер" как лучший по рейтингу среди потенциальных чемпионов заберет вакантное место в основном раунде.
Кроме прямого попадания в ЛЧ, этот успех принесет Украине 6 бонусных очков в Таблицу коэффициентов уже на старте следующего сезона.
Кто уже в основе ЛЧ-2026/27
"Шахтер" стал 18-м клубом, забронировавшим себе место в основном раунде. Среди будущих соперников донетчан уже значатся:
- Испания: "Реал", "Барселона", "Вильярреал", "Атлетико"
- Англия: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед"
- Италия: "Интер"
- Германия: "Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг"
- Франция: ПСЖ, "Ланс"
- Нидерланды: ПСВ, "Фейенорд"
- Португалия: "Порту"
- Турция: "Галатасарай"
Ранее мы рассказали, на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 в Таблице коэффициентов УЕФА и что это дает клубам.