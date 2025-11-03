"Шахтар" – одноосібний лідер, конкуренти проґавили провал "Динамо": підсумки 11-го туру УПЛ

Наслідки Класичного

"Шахтар" та "Динамо" зустрічалися у Львові в статусі лідерів УПЛ: "гірники" мали 21 пункт, кияни – відставали на один бал. Тож перемога дозволила "Шахтарю" зміцнити своє положення на чолі турнірної таблиці.

"Динамо" після поразки залишалось другим, але ризикувало впасти нижче, у разі, якщо б черкаський ЛНЗ та житомирське "Полісся" успішно провели свої домашні поєдинки.

Але киянам пощастило – жоден з конкурентів не зумів скористатися пробуксовкою чинних чемпіонів.

Тригодинна битва в Черкасах

ЛНЗ вдома несподівано поступився львівським "Карпатам" (0:1) у багатостраждальному матчі, що через три повітряні тривоги тривав понад три з половиною години.

Львів'яни проводили поєдинок без головного тренера Владислава Лупашка, якого дискваліфікувала УАФ. А в Черкасах втратили ще одного наставника – Богдана Шуста, який наговорив судді на червону картку. Тепер в наступному поєдинку проти "Кривбаса" на лаві "левів" не зможуть бути присутніми вже два тренери.

Нулі у Житомирі

На Центральному стадіоні Житомира зійшлися колективи, для обох з яких ця арена є домашньою. Місцеве "Полісся" грало з харківським "Металістом 1925", який тимчасово базується в Житомирі та ділить стадіон з тамтешньою "вовчою зграєю".

Тому, мабуть, нульова нічия в поєдинку, господарем в якому виступало "Полісся" – справедливий результат. Хоча по грі ближче до перемоги були номінальні гості з Харкова.

"Кривбас" втрачає з аутсайдером

Серед тих, хто міг скласти "Динамо" конкуренцію за другий рядок, був і криворізький "Кривбас". Втім підопічні Патріка ван Леувена ще за день до Класичного здивували домашньою нічиєю з головним аутсайдером – "Полтавою" (2:2).

Таким чином у таблиці УПЛ виникла цікава ситуація. Лідер – "Шахтар" (24 бали). А за ним утворився ланцюжок з чотирьох переслідувачів, які набрали по 20 очок. Це – "Динамо", ЛНЗ, "Полісся" та "Кривбас".

Уже в наступному турі двоє з цієї групи зіграють між собою: 9 листопада у Києві зійдуться "Динамо" та ЛНЗ.

Усі результати туру

"Кудрівка" – "Оболонь" – 1:0 (Думанюк, 39)

"Кривбас" – "Полтава" – 2:2 (Лін, 42, Твердохліб, 50 (пенальті) – Веремієнко, 5, Плахтир, 44)

"Колос" – "Олександрія" – 1:1 (Климчук, 90 – Цара, 31)

"Епіцентр" – "Верес" – 2:3 (Сіфуентес, 73, 81 (обидва – з пенальті) - Шарай, 23, Айдин, 51, Бойко, 82)

"Зоря" – "Рух" – 1:0 (Попара, 27)

"Шахтар" – "Динамо" – 3:1 (Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (автогол) – Буяльський, 56)

ЛНЗ – "Карпати" – 0:1 (Краснопір, 25)

"Полісся" – "Металіст 1925" – 0:0

Бомбардири:

Віталій Буяльський ("Динамо") – 5

Микола Гайдучик ("Полісся") – 5

Пилип Будківський ("Зоря") – 5

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 5

Проспер Обах (ЛНЗ) – 5

Єгор Твердохліб ("Кривбас") – 5

Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр") – 5

Наступний, 12-й тур УПЛ пройде з 7 до 9 листопада.