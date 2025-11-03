ua en ru
Клуб УПЛ суворо покарали за порушення закону: доведеться розстатися з мільйонами

Понеділок 03 листопада 2025 19:05
Футболісти СК "Полтава"
Автор: Андрій Костенко

Футбольний клуб "Полтава", який виступає в Українській Прем'єр-лізі, програв касаційну скаргу у Верховному суді та повинен виплатити крупний штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду.

За що оштрафували клуб

Суд залишив у силі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) про накладення штрафу в розмірі 2,4 мільйона гривень за розміщення реклами казино.

Порушення було зафіксоване ще у грудні 2023 року. Тоді на фасаді однієї з будівель на вулиці Хрещатик у Києві клуб розмістив рекламу: у відеоролику були зображення торгових марок казино.

Експертна комісія "Всеукраїнська рекламна коаліція" визнала цей матеріал рекламою азартних ігор, що є порушенням українського законодавства. На підставі цього висновку КРАІЛ застосувала до клубу штрафні санкції.

Оскарження не допомогло

СК "Полтава" намагався оскаржити рішення регулятора у Полтавському окружному адміністративному суді, вимагаючи його скасування. Однак суд відмовив у задоволенні позову.

Після цього клуб подав касаційну скаргу до Верховного суду, але 28 жовтня суд залишив покарання без змін, підтвердивши законність накладеного штрафу.

Що відомо про СК "Полтава"

Клуб був створений у 2011 році, але довгий час грав в обласних турнірах та чемпіонаті України серед аматорів. Професійний статус отримав у 2021 році. У сезоні-2024/25 команда посіла друге місце в Першій лізі та здобула пряму путівку в УПЛ.

Поточний сезон – дебютний для "містян" в елітному дивізіоні. Свої домашні матчі СК "Полтава" проводить в Кропивницькому. Клубна арена в Полтаві не відповідає нормам УПЛ, а з керівництвом стадіону "Ворскла" домовитись не вдалось.

Після 11-ти турів чемпіонату УПЛ-2025/26 "Полтава" посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише шість очок (одна перемога та три нічиї).

