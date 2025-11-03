"Шахтер" - единоличный лидер, конкуренты прозевали провал "Динамо": итоги 11-го тура УПЛ

Последствия Классического

"Шахтер" и "Динамо" встречались во Львове в статусе лидеров УПЛ: "горняки" имели 21 пункт, киевляне - отставали на один балл. Поэтому победа позволила "Шахтеру" укрепить свое положение во главе турнирной таблицы.

"Динамо" после поражения оставалось вторым, но рисковало упасть ниже, в случае, если бы черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье" успешно провели свои домашние поединки.

Но киевлянам повезло - ни один из конкурентов не сумел воспользоваться пробуксовкой действующих чемпионов.

Трехчасовая битва в Черкассах

ЛНЗ дома неожиданно уступил львовским "Карпатам" (0:1) в многострадальном матче, из-за трех воздушных тревог длившемся более трех с половиной часов.

Львовяне проводили поединок без главного тренера Владислава Лупашко, которого дисквалифицировала УАФ. А в Черкассах потеряли еще одного наставника - Богдана Шуста, который наговорил судье на красную карточку. Теперь в следующем поединке против "Кривбасса" на скамейке "львов" не смогут присутствовать уже два тренера.

Нули в Житомире

На Центральном стадионе Житомира сошлись коллективы, для обоих из которых эта арена является домашней. Местное "Полесье" играло с харьковским "Металлистом 1925", который временно базируется в Житомире и делит стадион с тамошней "волчьей стаей".

Поэтому, пожалуй, нулевая ничья в поединке, хозяином в котором выступало "Полесье" - справедливый результат. Хотя по игре ближе к победе были номинальные гости из Харькова.

"Кривбасс" теряет с аутсайдером

Среди тех, кто мог составить "Динамо" конкуренцию за вторую строчку, был и криворожский "Кривбасс". Впрочем подопечные Патрика ван Леувена еще за день до Классического удивили домашней ничьей с главным аутсайдером - "Полтавой" (2:2).

Таким образом в таблице УПЛ возникла интересная ситуация. Лидер - "Шахтер" (24 балла). А за ним образовалась цепочка из четырех преследователей, которые набрали по 20 очков. Это - "Динамо", ЛНЗ, "Полесье" и "Кривбасс".

Уже в следующем туре двое из этой группы сыграют между собой: 9 ноября в Киеве сойдутся "Динамо" и ЛНЗ.

Все результаты тура

"Кудривка" - "Оболонь" - 1:0 (Думанюк, 39)

"Кривбасс" - "Полтава" - 2:2 (Лин, 42, Твердохлеб, 50 (пенальти) - Веремеенко, 5, Плахтырь, 44)

"Колос" - "Александрия" - 1:1 (Климчук, 90 - Цара, 31)

"Эпицентр" - "Верес" - 2:3 (Сифуэнтес, 73, 81 (оба - с пенальти) - Шарай, 23, Айдин, 51, Бойко, 82)

"Заря" - "Рух" - 1:0 (Попара, 27)

"Шахтер" - "Динамо" - 3:1 (Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) - Буяльский, 56)

ЛНЗ - "Карпаты" - 0:1 (Краснопир, 25)

"Полесье" - "Металлист 1925 " - 0:0

Бомбардиры:

Виталий Буяльский ("Динамо") - 5

Николай Гайдучик ("Полесье") - 5

Филипп Будковский ("Заря") - 5

Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 5

Проспер Обах (ЛНЗ) - 5

Егор Твердохлеб ("Кривбасс") - 5

Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр") - 5

Следующий, 12-й тур УПЛ пройдет с 7 по 9 ноября.