"Шахтер" обыграл "Хамрун" и досрочно обеспечил выход в плей-офф Лиги конференций

Четверг 11 декабря 2025 23:53
"Шахтер" обыграл "Хамрун" и досрочно обеспечил выход в плей-офф Лиги конференций ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" одержал важную победу над мальтийским "Хамрун Спартанс" в предпоследнем туре основного этапа Лиги конференций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:0, а украинский клуб досрочно вышел в плей-офф турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Нервный первый тайм и ключевые замены

Матч, который состоялся в рамках предпоследнего тура группового этапа, начался для украинской команды довольно напряженно. "Шахтер", который подошел к встрече с тремя победами и одним поражением, намеревался закрепить свой успех.

Однако первая половина игры выдалась для "горняков" сложной. На 19-й минуте защита "Шахтера" вынуждена была отражать опасный прострел от Рафаэля Компри.

Украинский клуб лишь раз серьезно ответил, когда вингер Лукас Феррейра пробил прямо в руки голкиперу "Хамруна" на 25-й минуте.

Команды ушли на перерыв при нулевом счете, при этом "Шахтер" допускал много ошибок и не создавал достаточно голевых моментов.

Стоит отметить, что "Хамрун" уже второй раз в этом еврокубковом сезоне противостоял украинскому клубу - ранее мальтийцы встречались с "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, где победу одержали киевляне.

Перелом игры во втором тайме

Ситуация на поле кардинально изменилась после возобновления игры. "Шахтер" резко перехватил инициативу, что быстро привело к двум забитым мячам в ворота хозяев поля.

На 61-й минуте левый защитник Иракли Азаров выполнил прострел в штрафную, который головой замкнул нападающий Лука Мейреллиш - 1:0.

Уже на 64-й минуте, буквально за три минуты дончане удвоили свое преимущество. После паса правого вингера Педриньо полузащитник Исаке Силва ударом в правый угол ворот установил окончательный счет - 2:0.

До конца матча "горняки" полностью контролировали ход поединка и уверенно довели его до победного завершения.

Турнирная ситуация

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 12 очков и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице. Главный итог - украинский клуб досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Лиги конференций.

Для прямого выхода в 1/8 финала турнира "Шахтеру" необходим лишь один шаг. Заключительный матч основного раунда "горняки" проведут в следующий четверг, 18 декабря, против хорватской "Риеки".

Для того, чтобы избежать дополнительного раунда плей-офф и гарантировать себе место в 1/8 финала, донецкой команде будет достаточно сыграть вничью.

