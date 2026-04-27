"Шахтар" за два кроки від "золота": таблиця УПЛ перед вирішальними турами

Українська Прем'єр-ліга вийшла на фінішну пряму. Після завершення 25-го туру розрив між першою та другою сходинкою сягнув критичної позначки. Водночас битва за медалі отримала нові інтриги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю УПЛ.
Донецький клуб став головним бенефіціаром ігрового вікенду. Завдяки власній перемозі та втраті очок черкаським ЛНЗ, підопічні Арди Турана збільшили перевагу над головним переслідувачем до 8 балів.
Враховуючи стабільність "гірників", які не програють уже 17 матчів поспіль, доля золотих нагород може вирішитися достроково – вже у найближчих двох турах.
ЛНЗ, який тривалий час тримав інтригу живою, після нічиєї у звітному турі опинився у складному становищі. Тепер черкащанам потрібно не лише вигравати всі матчі, що залишилися, а й сподіватися на тотальні осічки лідера.
Більш того, підопічним Віталія Пономарьова зараз треба думати й про то, щоб не випустити з рук "срібло". Адже на п'яти наступає житомирське "Полісся", відрив від якого скоротився до трьох балів.
Найбільш запекла боротьба розгортається за 3-5 місця. Після феноменального камбеку в Кривому Розі столичне "Динамо" зуміло покращити свої позиції, обійшовши харківський "Металіст 1925".
Кияни мають 47 очок і дихають у спину "Поліссю", від якого відстають на два пункти. Така ж кількість балів розділяє "Динамо" та "Металіст 1925".
На самому дні таблиці "Олександрія" та "Полтава" фактично опинилися за крок до прямого вильоту.
А "Рух", "Кудрівка", "Оболонь" та "Епіцентр" визначають, кому доведеться відстоювати право грати в УПЛ у перехідних матчах.
Для решти ж учасників турніру великих завдань вже не залишилось. Максимум – локальні перестановки, які на загальну картину суттєво не вплинуть.
Наступний, 26-й тур пройде 1-4 травня. У ньому вболівальників очікує не лише "Класичне" протистояння "Динамо" – "Шахтар" (3 травня). У той же день між собою зійдуться й інші претенденти на нагороди – "Металіст 1925" та "Полісся".
Нелегко буде й ЛНЗ, адже на команду чекає матч у Львові – проти "Карпат" (2 травня), які демонструють дуже впевнену гру в останніх турах.
У битві за виживання одним з ключових стане поєдинок між "Оболонню" та "Кудрівкою" (3 травня).
