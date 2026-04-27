"Шахтер" в двух шагах от "золота": таблица УПЛ перед решающими турами

Украинская Премьер-лига вышла на финишную прямую. После завершения 25-го тура разрыв между первой и второй строчкой достиг критической отметки. В то же время битва за медали получила новые интриги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную таблицу УПЛ.
Донецкий клуб стал главным бенефициаром игрового уикенда. Благодаря собственной победе и потере очков черкасским ЛНЗ, подопечные Арды Турана увеличили преимущество над главным преследователем до 8 баллов.
Учитывая стабильность "горняков", которые не проигрывают уже 17 матчей подряд, судьба золотых наград может решиться досрочно - уже в ближайших двух турах.
ЛНЗ, который долгое время держал интригу живой, после ничьей в отчетном туре оказался в сложном положении. Теперь черкащанам нужно не только выигрывать все оставшиеся матчи, но и надеяться на тотальные осечки лидера.
Более того, подопечным Виталия Пономарева сейчас надо думать и о том, чтобы не выпустить из рук "серебро". Ведь на пятки наступает житомирское "Полесье", отрыв от которого сократился до трех баллов.
Наиболее ожесточенная борьба разворачивается за 3-5 места. После феноменального камбэка в Кривом Роге столичное "Динамо" сумело улучшить свои позиции, обойдя харьковский "Металлист 1925".
Киевляне имеют 47 очков и дышат в спину "Полесью", от которого отстают на два пункта. Такое же количество баллов разделяет "Динамо" и "Металлист 1925".
На самом дне таблицы "Александрия" и "Полтава" фактически оказались в шаге от прямого вылета.
А "Рух", "Кудривка", "Оболонь" и "Эпицентр" определяют, кому придется отстаивать право играть в УПЛ в переходных матчах.
Для остальных же участников турнира больших задач уже не осталось. Максимум - локальные перестановки, которые на общую картину существенно не повлияют.
Следующий, 26-й тур пройдет 1-4 мая. В нем болельщиков ожидает не только "Классическое" противостояние "Динамо" - "Шахтер" (3 мая). В тот же день между собой сойдутся и другие претенденты на награды - "Металлист 1925" и "Полесье".
Нелегко будет и ЛНЗ, ведь команде предстоит матч во Львове - против "Карпат" (2 мая), которые демонстрируют очень уверенную игру в последних турах.
В битве за выживание одним из ключевых станет поединок между "Оболонью" и "Кудривкой" (3 мая).
