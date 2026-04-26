"Шахтар" – майже чемпіон, ЛНЗ втратив очки у третьому матчі поспіль: підсумки "дня лідерів" в УПЛ

20:36 26.04.2026 Нд
З такою динамікою Черкаси можуть залишитися навіть без "срібла"
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" – майже чемпіон, ЛНЗ втратив очки у третьому матчі поспіль: підсумки "дня лідерів" в УПЛ "Шахтар" зміцнив лідерство у Прем'єр-лізі (фото: ФК "Шахтар")

У неділю, 26 квітня, в рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги відбулися поєдинки команд з групи лідерів.

Як їхні результати вплинули на турнірну таблицю чемпіонату – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

УПЛ, 25-й тур. Матчі 26 квітня

"Кривбас" – "Динамо" – 5:6

Голи: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 74 – Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 88

ЛНЗ – "Металіст 1925" – 1:1

Голи: Рябов, 55 – Ітодо, 70

"Кудрівка" – "Шахтар" – 1:3

Голи: Козак, 54 – Невертон, 18, Феррейра, 36, Бондаренко, 57

"Полісся" – "Оболонь" – 3:1

Голи: Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77 (з пенальті) – Третяков, 89 ( з пенальті)

Вилучення: Краснічі ("Полісся"), 54 (друга жовта)

ЛНЗ втрачає шанси на "золото"

Після гольового божевілля в Кривому Розі у матчі "Кривбас" – "Динамо", дещо в затінку опинилося протистояння у Черкасах, в якому недавній лідер ЛНЗ приймав харківський "Металіст 1925".

Господарі забили першими, проте перемогу втримати не змогли. "Металісти" зрівняли рахунок наприкінці зустрічі. Більш того, були активнішими за суперників у фінальній фазі та навіть могли виграти. Підопічні Віталія Пономарьова набирали 52 бали і на момент фінального свистка арбітра вже відставали від донецького "Шахтаря" на 5 очок.

"Шахтар" і "Полісся": перемоги на класі

А після того як "гірники" без надзусиль обіграли "Кудрівку", відрив лідерів від найближчого переслідувача збільшився вже до 8 пунктів.

Тепер на п'яти черкащанам вже наступає житомирське "Полісся". Здолавши у меншості столичну "Оболонь", підопічні Руслана Ротаня скоротили відставання від другого місця до 3 пунктів.

Лідери УПЛ після 25-ти турів:

  1. "Шахтар" – 60 очок
  2. ЛНЗ – 52
  3. "Полісся" – 49
  4. "Динамо" – 47
  5. "Металіст 1925" – 45

Головне у наступному турі

Наступний, 26-й тур пройде 1-4 травня. У ньому вболівальників очікує не лише "Класичне" протистояння "Динамо" – "Шахтар" (3 травня). У той же день між собою зійдуться "Металіст 1925" та "Полісся".

Нелегко буде й ЛНЗ, адже на команду чекає матч у Львові – проти "Карпат" (2 травня), які демонструють дуже впевнену гру в останніх турах.

