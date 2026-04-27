"Шахтар" за два кроки від "золота": таблиця УПЛ перед вирішальними турами

Українська Прем'єр-ліга вийшла на фінішну пряму. Після завершення 25-го туру розрив між першою та другою сходинкою сягнув критичної позначки. Водночас битва за медалі отримала нові інтриги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю УПЛ .

Плюс вісім для "Шахтаря"

Донецький клуб став головним бенефіціаром ігрового вікенду. Завдяки власній перемозі та втраті очок черкаським ЛНЗ, підопічні Арди Турана збільшили перевагу над головним переслідувачем до 8 балів.

Враховуючи стабільність "гірників", які не програють уже 17 матчів поспіль, доля золотих нагород може вирішитися достроково – вже у найближчих двох турах.

ЛНЗ, який тривалий час тримав інтригу живою, після нічиєї у звітному турі опинився у складному становищі. Тепер черкащанам потрібно не лише вигравати всі матчі, що залишилися, а й сподіватися на тотальні осічки лідера.

Більш того, підопічним Віталія Пономарьова зараз треба думати й про то, щоб не випустити з рук "срібло". Адже на п'яти наступає житомирське "Полісся", відрив від якого скоротився до трьох балів.

"Динамо" повертається у гру

Найбільш запекла боротьба розгортається за 3-5 місця. Після феноменального камбеку в Кривому Розі столичне "Динамо" зуміло покращити свої позиції, обійшовши харківський "Металіст 1925".

Кияни мають 47 очок і дихають у спину "Поліссю", від якого відстають на два пункти. Така ж кількість балів розділяє "Динамо" та "Металіст 1925".

Зона ризику та боротьба за виживання

На самому дні таблиці "Олександрія" та "Полтава" фактично опинилися за крок до прямого вильоту.

А "Рух", "Кудрівка", "Оболонь" та "Епіцентр" визначають, кому доведеться відстоювати право грати в УПЛ у перехідних матчах.

Для решти ж учасників турніру великих завдань вже не залишилось. Максимум – локальні перестановки, які на загальну картину суттєво не вплинуть.

Усі результати 25-го туру:

"Колос" – "Полтава" – 2:0 (Тахірі, 70, Салабай, 77)

"Рух" – "Карпати" – 0:3 (Костенко, 32, Чачуа, 45, Педрозо, 57)

"Кривбас" – "Динамо" – 5:6 (Мендоза, 13, 29, 32, 45+2, Задерака, 73 – Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 63, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87)

ЛНЗ – "Металіст 1925" – 1:1 (Рябов, 55 – Ітодо, 69)

"Кудрівка" – "Шахтар" – 1:3 (Козак, 54 – Невертон, 18, Феррейра, 37, Бондаренко, 57)

"Полісся" – "Оболонь" – 3:1 (Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77, з пенальті – Третьяков, 89, з пенальті). На 54-й хвилині вилучено Краснічі ("Полісся")

"Зоря" – "Верес" – 2:0 (Слесар, 20, Вантух, 60)

"Епіцентр" – "Олександрія" – 1:1 (Рохас, 33 – Кампуш, 90+3)

Бомбардири:

Матвій Пономаренко ("Динамо") – 11 голів

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 10

Пилип Будківський ("Зоря") – 10

Бабукар Фал ("Рух" / "Карпати") – 9

"Класичне" та інші інтриги наступного туру

Наступний, 26-й тур пройде 1-4 травня. У ньому вболівальників очікує не лише "Класичне" протистояння "Динамо" – "Шахтар" (3 травня). У той же день між собою зійдуться й інші претенденти на нагороди – "Металіст 1925" та "Полісся".

Нелегко буде й ЛНЗ, адже на команду чекає матч у Львові – проти "Карпат" (2 травня), які демонструють дуже впевнену гру в останніх турах.

У битві за виживання одним з ключових стане поєдинок між "Оболонню" та "Кудрівкою" (3 травня).