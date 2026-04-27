"Шахтар" за два кроки від "золота": таблиця УПЛ перед вирішальними турами
Українська Прем'єр-ліга вийшла на фінішну пряму. Після завершення 25-го туру розрив між першою та другою сходинкою сягнув критичної позначки. Водночас битва за медалі отримала нові інтриги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю УПЛ.
Плюс вісім для "Шахтаря"
Донецький клуб став головним бенефіціаром ігрового вікенду. Завдяки власній перемозі та втраті очок черкаським ЛНЗ, підопічні Арди Турана збільшили перевагу над головним переслідувачем до 8 балів.
Враховуючи стабільність "гірників", які не програють уже 17 матчів поспіль, доля золотих нагород може вирішитися достроково – вже у найближчих двох турах.
ЛНЗ, який тривалий час тримав інтригу живою, після нічиєї у звітному турі опинився у складному становищі. Тепер черкащанам потрібно не лише вигравати всі матчі, що залишилися, а й сподіватися на тотальні осічки лідера.
Більш того, підопічним Віталія Пономарьова зараз треба думати й про то, щоб не випустити з рук "срібло". Адже на п'яти наступає житомирське "Полісся", відрив від якого скоротився до трьох балів.
"Динамо" повертається у гру
Найбільш запекла боротьба розгортається за 3-5 місця. Після феноменального камбеку в Кривому Розі столичне "Динамо" зуміло покращити свої позиції, обійшовши харківський "Металіст 1925".
Кияни мають 47 очок і дихають у спину "Поліссю", від якого відстають на два пункти. Така ж кількість балів розділяє "Динамо" та "Металіст 1925".
Зона ризику та боротьба за виживання
На самому дні таблиці "Олександрія" та "Полтава" фактично опинилися за крок до прямого вильоту.
А "Рух", "Кудрівка", "Оболонь" та "Епіцентр" визначають, кому доведеться відстоювати право грати в УПЛ у перехідних матчах.
Для решти ж учасників турніру великих завдань вже не залишилось. Максимум – локальні перестановки, які на загальну картину суттєво не вплинуть.
Усі результати 25-го туру:
- "Колос" – "Полтава" – 2:0 (Тахірі, 70, Салабай, 77)
- "Рух" – "Карпати" – 0:3 (Костенко, 32, Чачуа, 45, Педрозо, 57)
- "Кривбас" – "Динамо" – 5:6 (Мендоза, 13, 29, 32, 45+2, Задерака, 73 – Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 63, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87)
- ЛНЗ – "Металіст 1925" – 1:1 (Рябов, 55 – Ітодо, 69)
- "Кудрівка" – "Шахтар" – 1:3 (Козак, 54 – Невертон, 18, Феррейра, 37, Бондаренко, 57)
- "Полісся" – "Оболонь" – 3:1 (Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77, з пенальті – Третьяков, 89, з пенальті). На 54-й хвилині вилучено Краснічі ("Полісся")
- "Зоря" – "Верес" – 2:0 (Слесар, 20, Вантух, 60)
- "Епіцентр" – "Олександрія" – 1:1 (Рохас, 33 – Кампуш, 90+3)
Бомбардири:
- Матвій Пономаренко ("Динамо") – 11 голів
- Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 10
- Пилип Будківський ("Зоря") – 10
- Бабукар Фал ("Рух" / "Карпати") – 9
"Класичне" та інші інтриги наступного туру
Наступний, 26-й тур пройде 1-4 травня. У ньому вболівальників очікує не лише "Класичне" протистояння "Динамо" – "Шахтар" (3 травня). У той же день між собою зійдуться й інші претенденти на нагороди – "Металіст 1925" та "Полісся".
Нелегко буде й ЛНЗ, адже на команду чекає матч у Львові – проти "Карпат" (2 травня), які демонструють дуже впевнену гру в останніх турах.
У битві за виживання одним з ключових стане поєдинок між "Оболонню" та "Кудрівкою" (3 травня).
Раніше ми розповіли про найбільш результативні матчі в історії УПЛ.