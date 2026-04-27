"Шахтер" в двух шагах от "золота": таблица УПЛ перед решающими турами

19:02 27.04.2026 Пн
3 мин
25-й тур Премьер-лиги изменил дистанцию между лидерами и обострил борьбу за еврокубки.
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" готовится праздновать чемпионство (фото: ФК "Шахтер")

Украинская Премьер-лига вышла на финишную прямую. После завершения 25-го тура разрыв между первой и второй строчкой достиг критической отметки. В то же время битва за медали получила новые интриги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную таблицу УПЛ.

Читайте также: Путь в Лигу чемпионов без квалификации: "Шахтер" получил неожиданный подарок от конкурентов

Плюс восемь для "Шахтера"

Донецкий клуб стал главным бенефициаром игрового уикенда. Благодаря собственной победе и потере очков черкасским ЛНЗ, подопечные Арды Турана увеличили преимущество над главным преследователем до 8 баллов.

Учитывая стабильность "горняков", которые не проигрывают уже 17 матчей подряд, судьба золотых наград может решиться досрочно - уже в ближайших двух турах.

ЛНЗ, который долгое время держал интригу живой, после ничьей в отчетном туре оказался в сложном положении. Теперь черкащанам нужно не только выигрывать все оставшиеся матчи, но и надеяться на тотальные осечки лидера.

Более того, подопечным Виталия Пономарева сейчас надо думать и о том, чтобы не выпустить из рук "серебро". Ведь на пятки наступает житомирское "Полесье", отрыв от которого сократился до трех баллов.

"Динамо" возвращается в игру

Наиболее ожесточенная борьба разворачивается за 3-5 места. После феноменального камбэка в Кривом Роге столичное "Динамо" сумело улучшить свои позиции, обойдя харьковский "Металлист 1925".

Киевляне имеют 47 очков и дышат в спину "Полесью", от которого отстают на два пункта. Такое же количество баллов разделяет "Динамо" и "Металлист 1925".

Зона риска и борьба за выживание

На самом дне таблицы "Александрия" и "Полтава" фактически оказались в шаге от прямого вылета.

А "Рух", "Кудривка", "Оболонь" и "Эпицентр" определяют, кому придется отстаивать право играть в УПЛ в переходных матчах.

Для остальных же участников турнира больших задач уже не осталось. Максимум - локальные перестановки, которые на общую картину существенно не повлияют.

Все результаты 25-го тура:

  • "Колос" - "Полтава" - 2:0 (Тахири, 70, Салабай, 77)
  • "Рух" - "Карпаты" - 0:3 (Костенко, 32, Чачуа, 45, Педрозо, 57)
  • "Кривбасс" - "Динамо" - 5:6 (Мендоза, 13, 29, 32, 45+2, Задерака, 73 - Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 63, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 87)
  • ЛНЗ - "Металлист 1925" - 1:1 (Рябов, 55 - Итодо, 69)
  • "Кудривка" - "Шахтер" - 1:3 (Козак, 54 - Невертон, 18, Феррейра, 37, Бондаренко, 57)
  • "Полесье" - "Оболонь" - 3:1 (Сарапий, 18, 64, Гуцуляк, 77, с пенальти - Третьяков, 89, с пенальти). На 54-й минуте удален Красничи ("Полесье")
  • "Заря" - "Верес" - 2:0 (Слесар, 20, Вантух, 60)
  • "Эпицентр" - "Александрия" - 1:1 (Рохас, 33 - Кампуш, 90+3)

Бомбардиры:

  • Матвей Пономаренко ("Динамо") - 11 голов
  • Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 10
  • Филипп Будковский ("Заря") - 10
  • Бабукар Фал ("Рух"/"Карпаты") - 9

"Классическое" и другие интриги следующего тура

Следующий, 26-й тур пройдет 1-4 мая. В нем болельщиков ожидает не только "Классическое" противостояние "Динамо" - "Шахтер" (3 мая). В тот же день между собой сойдутся и другие претенденты на награды - "Металлист 1925" и "Полесье".

Нелегко будет и ЛНЗ, ведь команде предстоит матч во Львове - против "Карпат" (2 мая), которые демонстрируют очень уверенную игру в последних турах.

В битве за выживание одним из ключевых станет поединок между "Оболонью" и "Кудривкой" (3 мая).

Ранее мы рассказали о самых результативных матчах в истории УПЛ.

