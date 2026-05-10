"Шахтар" – чемпіон, "Полтава" вилетіла: таблиця та інтриги УПЛ перед фінальними турами

Попри те, що ім'я золотого призера вже відоме, а перший невдаха сезону готується до Першої ліги, українська Прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму з максимальною напругою. Боротьба за єврокубки, "срібна" дуель та запекла битва за виживання – у чемпіонаті ще достатньо запитань без відповідей.
РБК-Україна аналізує головні інтриги турнірної таблиці за 270 хвилин до кінця сезону.
Донецький "Шахтар" у 27-му турі переміг "Полтаву" (4:0) і достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул "гірників" і за цим показником вони впритул наблизилися до столичного "Динамо" (17 чемпіонств).
Усі чемпіони України з футболу:
Полтавська команда, своєю чергою вилетіла до Першої ліги, відігравши в еліті лише один сезон.
Компанію полтавцям вже майже точно складе віце-чемпіон минулого сезону – "Олександрія". У 27-му турі команда Володимира Шарана зазнала чергової поразки – у Житомирі від "Полісся", пропустивши фатальний гол на 90-й хвилині. Так Руслан Ротань, що нині очолює "вовків", фактично підписав вирок команді, з якою ще минулого сезону створив у чемпіонаті справжнє диво.
Ще чотири клуби – "Епіцентр", "Оболонь", "Кудрівка" та "Рух" – ведуть боротьбу за те, щоб уникнути перехідних матчів.
Центральним у турі став матч у Черкасах, де місцевий ЛНЗ приймав столичне "Динамо". Суперники розійшлися нульовою нічиєю – і цей результат був на користь "Полісся".
Житомирський клуб піднявся на другу сходинку в таблиці (55 очок) та тепер зробить усе можливе, щоб не втратити її до фінішу. ЛНЗ (54 пункти) у свою чергу вже в наступному турі (домашня гра з "Полтавою") забронює за собою місце у топ-3. Таким чином, з вірогідністю у 99% – "Полісся" та ЛНЗ представлять Україну в Лізі конференцій-2026/27.
"Динамо" вдруге в історії (після сезону-2013/14) залишиться без медалей чемпіонату України, Для киян головна надія – фінал Кубка, перемога у якому гарантує їм місце в розіграші Ліги Європи.
Усі результати 27-го туру:
Бомбардири:
Наступний, 28-й тур УПЛ буде багато у чому нетиповим. По-перше його матчі пройдуть не у вихідні, а у вівторок-середу (12-13) травня. І вся програма вміститься лише в два ігрові дні.
Найцікавішими обіцяють бути протистояння "Металіст 1925" – "Карпати" (12 травня) та "Динамо" – "Колос" (13 травня).
