"Шахтер" - чемпион, "Полтава" вылетела: таблица и интриги УПЛ перед финальными турами

Несмотря на то, что имя золотого призера уже известно, а первый неудачник сезона готовится к Первой лиге, украинская Премьер-лига выходит на финишную прямую с максимальным напряжением. Борьба за еврокубки, "серебряная" дуэль и ожесточенная битва за выживание - в чемпионате еще достаточно вопросов без ответов.
РБК-Украина анализирует главные интриги турнирной таблицы за 270 минут до конца сезона.
Донецкий "Шахтер" в 27-м туре победил "Полтаву" (4:0) и досрочно стал чемпионом Украины. Это 16-й титул "горняков" и по этому показателю они вплотную приблизились к столичному "Динамо" (17 чемпионств).
Все чемпионы Украины по футболу:
Полтавская команда, в свою очередь вылетела в Первую лигу, отыграв в элите лишь один сезон.
Компанию полтавчанам уже почти точно составит вице-чемпион прошлого сезона - "Александрия". В 27-м туре команда Владимира Шарана потерпела очередное поражение - в Житомире от "Полесья", пропустив роковой гол на 90-й минуте. Так Руслан Ротань, ныне возглавляющий "волков", фактически подписал приговор команде, с которой еще в прошлом сезоне сотворил в чемпионате настоящее чудо.
Еще четыре клуба - "Эпицентр", "Оболонь", "Кудривка" и "Рух" - ведут борьбу за то, чтобы избежать переходных матчей.
Центральным в туре стал матч в Черкассах, где местный ЛНЗ принимал столичное "Динамо". Соперники разошлись нулевой ничьей - и этот результат был в пользу "Полесья".
Житомирский клуб поднялся на вторую строчку в таблице (55 очков) и теперь сделает все возможное, чтобы не потерять ее до финиша. ЛНЗ (54 пункта) в свою очередь уже в следующем туре (домашняя игра с "Полтавой") забронирует за собой место в топ-3. Таким образом, с вероятностью в 99% - "Полесье" и ЛНЗ представят Украину в Лиге конференций-2026/27.
"Динамо" второй раз в истории (после сезона-2013/14) останется без медалей чемпионата Украины, для киевлян главная надежда - финал Кубка, победа в котором гарантирует им место в розыгрыше Лиги Европы.
Все результаты 27-го тура:
Бомбардиры:
Следующий, 28-й тур УПЛ будет во многом нетипичным. Во-первых его матчи пройдут не в выходные, а во вторник-среду (12-13) мая. И вся программа уместится лишь в два игровых дня.
Самыми интересными обещают быть противостояния "Металлист 1925" - "Карпаты" (12 мая) и "Динамо" - "Колос" (13 мая).
