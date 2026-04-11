Сестри Кіченок поставили жирну крапку: як українки розбили Польщу на шляху до фіналу

Жіноча національна команда з тенісу достроково здобула путівку до вирішальної стадії престижного командного турніру. "Синьо-жовті" не залишили шансів суперницям з Польщі, закривши серію вже після третьої гри.

Впевнений старт Світоліної та Костюк

Українська збірна продемонструвала максимальну концентрацію з перших хвилин кваліфікаційного раунду.

Доля протистояння була фактично вирішена у стартовий ігровий день. Перші два очки в актив нашої команди принесли лідерки національного рейтингу.

Марта Костюк впевнено розібралася з Магдою Лінетт, віддавши опонентці лише чотири гейми у першій партії.

Слідом за нею Еліна Світоліна довела свою перевагу над Катаржиною Кавою, завершивши зустріч з переконливим рахунком 2:0 за сетами.

Таким чином, Україна пішла на перерву з комфортною перевагою - 2:0.

Переможна крапка від сестер Кіченок

У другий ігровий день польська сторона спробувала змінити хід подій, провівши ротацію у парному розряді.

Замість заявленої раніше Кави на корт разом із Маєю Хвалінською вийшла Мартина Кубка.

Проте досвідчений український тандем Людмили та Надії Кіченок виявився сильнішим.

Матч видався найнапруженішим у всій серії та тривав три сети.

Попри опір польського дуету, українки дотиснули суперниць у вирішальній партії, встановивши фінальний рахунок у протистоянні - 3:0 на користь України.

Результати матчів:

Марта Костюк - Магда Лінетт - 2:0 (6:4, 6:0)

Еліна Світоліна - Катаржина Кава - 2:0 (6:2, 6:1)

Людмила Кіченок/Надія Кіченок - Мая Хвалінська/Мартина Кубка - 2:1 (7:5, 6:7, 6:3)

Шлях до фіналу в Шеньчжені

Завдяки цій перемозі Україна вдруге поспіль зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, що минулого року наші тенісистки продемонстрували найкращий результат в історії, діставшись півфіналу, де поступилися майбутнім переможцям турніру - італійкам.

Загалом це буде четверта поява жіночої збірної на найвищому рівні світового тенісу, враховуючи виступи у Світовій групі Кубка Федерації у 2010 та 2012 роках.

Фінальна стадія змагань відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені. Крім українок та господарок турніру, участь у турнірі вже гарантували собі збірні Італії, Великої Британії та Іспанії.