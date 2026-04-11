Сестры Киченок поставили жирную точку: как украинки разбили Польшу на пути к финалу

Женская национальная команда по теннису досрочно завоевала путевку в решающую стадию престижного командного турнира. "Сине-желтые" не оставили шансов соперницам из Польши, закрыв серию уже после третьей игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Уверенный старт Свитолиной и Костюк

Украинская сборная продемонстрировала максимальную концентрацию с первых минут квалификационного раунда.

Судьба противостояния была фактически решена в стартовый игровой день. Первые два очка в актив нашей команды принесли лидеры национального рейтинга.

Марта Костюк уверенно разобралась с Магдой Линетт, отдав оппонентке лишь четыре гейма в первой партии.

Вслед за ней Элина Свитолина доказала свое превосходство над Катаржиной Кавой, завершив встречу с убедительным счетом 2:0 по сетам.

Таким образом, Украина ушла на перерыв с комфортным преимуществом - 2:0.

Победная точка от сестер Киченок

Во второй игровой день польская сторона попыталась изменить ход событий, проведя ротацию в парном разряде.

Вместо заявленной ранее Кавы на корт вместе с Майей Хвалинской вышла Мартына Кубка.

Однако опытный украинский тандем Людмилы и Надежды Киченок оказался сильнее.

Матч выдался самым напряженным во всей серии и длился три сета.

Несмотря на сопротивление польского дуэта, украинки дожали соперниц в решающей партии, установив финальный счет в противостоянии - 3:0 в пользу Украины.

Результаты матчей:

Марта Костюк - Магда Линетт - 2:0 (6:4, 6:0)

Элина Свитолина - Катаржина Кава - 2:0 (6:2, 6:1)

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Майя Хвалинская/Мартына Кубка - 2:1 (7:5, 6:7, 6:3)

Путь к финалу в Шэньчжэне

Благодаря этой победе Украина во второй раз подряд сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что в прошлом году наши теннисистки продемонстрировали лучший результат в истории, добравшись до полуфинала, где уступили будущим победительницам турнира - итальянкам.

В целом это будет четвертое появление женской сборной на высшем уровне мирового тенниса, учитывая выступления в Мировой группе Кубка Федерации в 2010 и 2012 годах.

Финальная стадия соревнований состоится в сентябре в китайском Шэньчжэне. Кроме украинок и хозяек турнира, участие в турнире уже гарантировали себе сборные Италии, Великобритании и Испании.