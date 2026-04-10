Без шансів для Польщі: Світоліна поклала у скарбничку України другу перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг

19:56 10.04.2026 Пт
Для виходу у фінал "синьо-жовтим" достатньо здолати суперниць ще в одній зустрічі
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна (фото: ФТУ)

Другий поєдинок матчевої зустрічі Україна – Польща в Кубку Біллі Джин Кінг дещо здивував, але завершився прогнозовано – впевненою перемогою Еліни Світоліної, яка принесла "синьо-жовтим" другий бал.

Про те, як проходила гра – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Читайте також: Повернення на щасливі корти: Світоліна розкрила грандіозні плани на ґрунтовий сезон

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація

Україна – Польща – 2:0

Еліна Світоліна – Катаржина Кава – 6:2, 6:1

Мегазірка проти андердога

Після того, як Марта Костюк без особливих проблем здолала лідерку польської команди Магду Лінетт, здавалося у зустрічі Світоліна – Кава проблем для наших не буде взагалі.

Судіть самі, з одного боку сітки була справжня мегазірка світового тенісу, 7-ма в рейтингу WTA та переможниця багатьох турнірів Світоліна. З іншого – більш ніж скромна за всіма параметрами Кава, яка в світовому рейтингу ніколи не піднімалася вище 112-ї сходинки (та й цей пік датується 2020 роком), а на турнірах Гренд Слем не проходила далі другого кола. Зараз у світовому рейтингу Кава йде 160-ю. В національному списку вона посідає шосту позицію.

І мова йде не про молоду перспективну атлетку, в якої все попереду. Катаржині вже 33 – вона на два роки старша від Світоліної.

Деталі матчу

Тим не менш старт зустрічі для Еліни видався непростим, та й взагалі досить дивним. Суперниці по черзі віддавали одна одній свої подачі. І такий парад щедрості тривав до п'ятого гейму, коли Світоліна буквально вигризла черговий розіграш на власних м'ячах.

Українка нарешті повела – 3:2 і цей момент став переломним. Більше до кінця партії Кава очок на свій рахунок не записувала: перемога Світоліної – 6:2.

В другому сеті Еліні вже було значно легше. Вона рвонула зі старту (3:0) і здавалося, що слідом за Костюк подарує збірній суперниць ще один "бублик". Але Каві вдалося виграти один гейм престижу (зробила рахунок - 1:3), що, втім лише відтермінувало її неминучу поразку. Матч тривав 53 хвилини.

Світоліна виграла 19-й одиночний матч у Кубку Біллі Джин Кінг та оновила рекорд національної збірної, який належить саме їй.

Що далі

Матчева зустріч Україна - Польща продовжиться у суботу, 11 квітня. О 13:00 за Києвом на корт вийдуть пари. Українки Людмила та Надія Кіченок гратимуть проти Маї Хвалінської та Катаржини Кави.

Якщо "синьо-жовьті" переможуть, протистояння на цьому завершиться. Якщо ні, можливі ще два одиночні матчі:

  • Еліна Світоліна – Магда Лінетт
  • Марта Костюк – Катаржина Кава

Протистояння триватиме до трьох перемог однієї з команд.

Також дізнайтеся, на яких позиціях розташувалися українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA.

Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою