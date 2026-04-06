Феноменальний ривок Стародубцевої та стабільність Світоліної: оновлено рейтинг WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 6 квітня, оприлюднила оновлений реєстр найкращих гравчинь планети. Головною подією для українського вболівальника став злет Юлії Стародубцевої, яка за тиждень подолала одразу 36 сходинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Історичний фінал у Чарльстоні
Головним чинником такого успіху став виступ Стародубцевої на престижних змаганнях серії WTA 500 у Чарльстоні. Юлія вперше у кар'єрі дійшла до фіналу на такому високому рівні, прибравши зі свого шляху екс-п'яту ракетку світу Медісон Кіз.
Хоча у матчі за титул українка поступилася зірковій Джессіці Пегулі, зароблених очок вистачило для рекордного стрибка. Тепер Стародубцева посідає 53-тє місце у світі (раніше не піднімалася вище 63-ї позиції) та офіційно стала четвертою ракеткою України.
Позиції лідерок та зміни в топ-100
Перша трійка українського тенісу залишається незмінною. Еліна Світоліна впевнено тримається на 7-й позиції світового рейтингу, Марта Костюк зберігає 27-й рядок, а Даяна Ястремська – на 49-му місці.
Динаміка інших українок у першій сотні рейтингу:
Олександра Олійникова піднялася на три пункти – 68-ме місце (новий особистий рекорд);
Дарія Снігур дещо втратила позиції, опустившись на 96-й рядок.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
- 7 (7). Еліна Світоліна
- 27 (27). Марта Костюк
- 49 (49). Даяна Ястремська
- 53 (89). Юлія Стародубцева
- 68 (71). Олександра Олійникова
- 96 (93). Дарія Снігур
- 120 (119). Ангеліна Калініна
- 206 (205). Вероніка Подрез
- 252 (261). Катаріна Завацька
- 282 (279). Анастасія Соболєва
Штиль у топ-10
У першій десятці світу панує штиль. Лідерство зберігає Аріна Соболенко, за нею розташовуються Єлена Рибакіна та Коко Гофф.
Топ-10 світового рейтингу:
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Іга Свьонтек (Польща)
- (5). Джессіка Пегула (США)
- (6). Аманда Анісімова (США)
- (7). Еліна Світоліна (Україна)
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (9). Вікторія Мбоко (Канада)
- (10). Мірра Андрєєва
Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.