Феноменальний ривок Стародубцевої та стабільність Світоліної: оновлено рейтинг WTA

12:33 06.04.2026 Пн
Українська тенісистка Юлія Стародубцева стала авторкою найбільшого прогресу тижня серед першої сотні світової класифікації
aimg Андрій Костенко
Юлія Стародубцева (фото: x.com/WTA)

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 6 квітня, оприлюднила оновлений реєстр найкращих гравчинь планети. Головною подією для українського вболівальника став злет Юлії Стародубцевої, яка за тиждень подолала одразу 36 сходинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Читайте також: Працювала по 10 годин, щоб заробити на теніс: WTA розкрила неймовірну історію Юлії Стародубцевої

Історичний фінал у Чарльстоні

Головним чинником такого успіху став виступ Стародубцевої на престижних змаганнях серії WTA 500 у Чарльстоні. Юлія вперше у кар'єрі дійшла до фіналу на такому високому рівні, прибравши зі свого шляху екс-п'яту ракетку світу Медісон Кіз.

Хоча у матчі за титул українка поступилася зірковій Джессіці Пегулі, зароблених очок вистачило для рекордного стрибка. Тепер Стародубцева посідає 53-тє місце у світі (раніше не піднімалася вище 63-ї позиції) та офіційно стала четвертою ракеткою України.

Позиції лідерок та зміни в топ-100

Перша трійка українського тенісу залишається незмінною. Еліна Світоліна впевнено тримається на 7-й позиції світового рейтингу, Марта Костюк зберігає 27-й рядок, а Даяна Ястремська – на 49-му місці.

Динаміка інших українок у першій сотні рейтингу:

Олександра Олійникова піднялася на три пункти – 68-ме місце (новий особистий рекорд);

Дарія Снігур дещо втратила позиції, опустившись на 96-й рядок.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

  • 7 (7). Еліна Світоліна
  • 27 (27). Марта Костюк
  • 49 (49). Даяна Ястремська
  • 53 (89). Юлія Стародубцева
  • 68 (71). Олександра Олійникова
  • 96 (93). Дарія Снігур
  • 120 (119). Ангеліна Калініна
  • 206 (205). Вероніка Подрез
  • 252 (261). Катаріна Завацька
  • 282 (279). Анастасія Соболєва

Штиль у топ-10

У першій десятці світу панує штиль. Лідерство зберігає Аріна Соболенко, за нею розташовуються Єлена Рибакіна та Коко Гофф.

Топ-10 світового рейтингу:

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Іга Свьонтек (Польща)
  5. (5). Джессіка Пегула (США)
  6. (6). Аманда Анісімова (США)
  7. (7). Еліна Світоліна (Україна)
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія)
  9. (9). Вікторія Мбоко (Канада)
  10. (10). Мірра Андрєєва

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.

Новини
Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла