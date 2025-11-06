ua en ru
Одружився? Лідер гурту "Без Обмежень" засвітив обручку (фото)

Четвер 06 листопада 2025 16:11
UA EN RU
Одружився? Лідер гурту "Без Обмежень" засвітив обручку (фото) Сергій Танчинець натякнув на зміни в особистому житті (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Фронтмен популярного українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець заінтригував шанувальників появою з обручкою на руці, тим самим підігрівши чутки про таємне весілля.

Що відомо про таємне весілля пари, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Сергій Танчинець таємно одружився?

Днями Юліана опублікувала кілька кадрів з артистом. Так, вона засвітила на знімках золоту обручку на руці Сергія.

На кадрах він позує в яскравій помаранчевій толстовці, тримаючи на руках кота.

Музикант усміхається, а на його безіменному пальці добре видно перстень, що лише підживив чутки про новий сімейний статус.

Сама пара поки чутки про таємне весілля не коментувала.

Одружився? Лідер гурту &quot;Без Обмежень&quot; засвітив обручку (фото)Сергій Танчинець засвітив обручку (скриншот Instagram)

Що відомо про стосунки фронтмена "Без Обмежень"

Про стосунки пари стало відомо в травні цього року, а в липні вони заручилися. Тоді Сергій освідчився коханій у мальовничих Карпатах.

До цього Танчинець понад 15 років був одружений. Від колишньої дружини Анни у нього є двоє дітей - донька Анастасія та син Лук'ян. У вересні 2023 року пара офіційно оголосила про розлучення.

Раніше музикант вже розповідав про плани одружитися з коханою. Він зізнався, що про подію оголосить вже після церемонії.

"Я міг би сказати, що це буде після перемоги. Але, на жаль, це, мабуть, ще не скоро. Тому ми знайдемо момент у щільному графіку концертів, одружимось і тоді повідомимо", - сказав виконавець.

Одружився? Лідер гурту &quot;Без Обмежень&quot; засвітив обручку (фото) Танчинець та Корецька (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

До речі, в мережі ходили чутки, що роман між Сергієм та Юліаною міг розпочатися ще коли він перебував у шлюбі. Проте сама піарниця спростувала подібні закиди, зазначивши, що їхня історія кохання розпочалася "через тривалий час після розлучення".

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instargam-акаунти Сергія Танчинця та Юліани Корецької, YouTube M1.

Читайте РБК-Україна в Google News
