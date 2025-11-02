Сенсаційні зміни в рейтингу WBA: Вордлі втратив титул після нокауту Паркера

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оприлюднила оновлений рейтинг суперважкої ваги за підсумками жовтня. Український чемпіон Олександр Усик зберіг свій титул, тоді як тимчасовий чемпіон Фабіо Вордлі втратив регалію після перемоги над Джозефом Паркером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WBC.

Вордлі втратив тимчасовий пояс через Паркера

Ключовою зміною у свіжому рейтингу WBA стало зникнення з переліку тимчасових чемпіонів імені Фабіо Вордлі. Британець, який мав статус "тимчасового" чемпіона світу, позбувся цієї регалії.

Причина полягає в його нещодавній перемозі над новозеландцем Джозефом Паркером, якого Вордлі нокаутував, завоювавши при цьому пояс WBO Interim.

За правилами WBA, боксер не може одночасно володіти двома тимчасовими титулами різних організацій. Таким чином, звання тимчасового чемпіона WBA наразі залишається вакантним.

Непереможний Ітаума зберігає лідерство

Першу сходинку у суперважкій вазі, як і в попередній версії рейтингу, продовжує займати непереможний британський проспект Мозес Ітаума (13-0, 11 КО).

Останній раз 24-річний боксер виходив на ринг у серпні, коли впевнено здолав свого співвітчизника Ділліана Уайта.

Ітаума, що має вражаючий відсоток дострокових перемог, залишається головним претендентом на чемпіонські пояси WBA.

Перо та Баколе стрімко піднялися

Серйозні зміни відбулися і в першій трійці. Аргентинський важковаговик Леньє Перо та представник ДР Конго Мартін Баколе значно покращили свої позиції.

Перо піднявся з третього на друге місце, а Баколе - з четвертого на третє. Обидва боксери демонструють стабільні результати та наближаються до статусу обов'язкових претендентів.

У п'ятірку найсильніших ще потрапив Нельсон Хіса з Албанії, який здійснив найбільший стрибок, перемістившись із сьомого на четверте місце. А також Філіп Хргович з Хорватії, який зміг втриматися в топ-5, залишившись на п'ятій позиції.

Усик та Пулєв - чемпіони

Чемпіонський статус у королівському дивізіоні WBA розподілений між двома досвідченими боксерами. Українець Олександр Усик продовжує володіти титулом WBA Super, який він завоював у реванші проти Ентоні Джошуа.

Регулярним чемпіоном організації є болгарський ветеран Кубрат Пулєв.

Топ-5 рейтингу WBA (Суперважка вага, жовтень)

Чемпіон: Олександр Усик (Україна)

Тимчасовий чемпіон: вакантно

Регулярний чемпіон: Кубрат Пулєв (Болгарія)