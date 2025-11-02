Сенсационные изменения в рейтинге WBA: Уордли потерял титул после нокаута Паркера

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обнародовала обновленный рейтинг супертяжелого веса по итогам октября. Украинский чемпион Александр Усик сохранил свой титул, тогда как временный чемпион Фабио Уордли потерял регалию после победы над Джозефом Паркером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBC.

Уордли потерял временный пояс из-за Паркера

Ключевым изменением в свежем рейтинге WBA стало исчезновение из перечня временных чемпионов имени Фабио Уордли. Британец, который имел статус "временного" чемпиона мира, лишился этой регалии.

Причина заключается в его недавней победе над новозеландцем Джозефом Паркером, которого Уордли нокаутировал, завоевав при этом пояс WBO Interim.

По правилам WBA, боксер не может одновременно владеть двумя временными титулами разных организаций. Таким образом, звание временного чемпиона WBA пока остается вакантным.

Непобедимый Итаума сохраняет лидерство

Первую строчку в супертяжелом весе, как и в предыдущей версии рейтинга, продолжает занимать непобедимый британский проспект Мозес Итаума (13-0, 11 КО).

Последний раз 24-летний боксер выходил на ринг в августе, когда уверенно одолел своего соотечественника Диллиана Уайта.

Итаума, имеющий впечатляющий процент досрочных побед, остается главным претендентом на чемпионские пояса WBA.

Перо и Баколе стремительно поднялись

Серьезные изменения произошли и в первой тройке. Аргентинский тяжеловес Ленье Перо и представитель ДР Конго Мартин Баколе значительно улучшили свои позиции.

Перо поднялся с третьего на второе место, а Баколе - с четвертого на третье. Оба боксера демонстрируют стабильные результаты и приближаются к статусу обязательных претендентов.

В пятерку сильнейших еще попал Нельсон Хиса из Албании, который совершил самый большой скачок, переместившись с седьмого на четвертое место. А также Филип Хргович из Хорватии, который смог удержаться в топ-5, оставшись на пятой позиции.

Усик и Пулев - чемпионы

Чемпионский статус в королевском дивизионе WBA распределен между двумя опытными боксерами. Украинец Александр Усик продолжает владеть титулом WBA Super, который он завоевал в реванше против Энтони Джошуа.

Регулярным чемпионом организации является болгарский ветеран Кубрат Пулев.

Топ-5 рейтинга WBA (Супертяжелый вес, октябрь)

Чемпион: Александр Усик (Украина)

Временный чемпион: вакантно

Регулярный чемпион: Кубрат Пулев (Болгария)