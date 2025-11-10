Сенсаційні результати другого дня ATP Finals: Сіннер і Фріц набирають хід

Яннік Сіннер і Тейлор Фріц успішно стартували у другому змагальному дні Підсумкового турніру ATP-2025, здобувши впевнені перемоги у своїх матчах групового раунду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
У першому матчі дня Тейлор Фріц зустрівся з Лоренцо Музетті, який замінив на турнірі Новака Джоковича. Американець відразу взяв перевагу, вигравши три гейми поспіль у першому сеті та завершивши його з рахунком 6:3.
Другий сет розпочався аналогічно - Фріц зробив брейк на старті і контролював хід гри, завершивши партію 6:4. Ключовими факторами перемоги стали 13 сейвів та 28 виграних м'ячів у активі американця проти 20 у Музетті.
У центральному матчі дня першої ракетки світу Яннік Сіннера протистояв канадцю Феліксу Оже-Альяссіма. Перший сет тримав інтригу до останнього гейму, проте Сіннер реалізував другий брейкпойнт і закрив партію 7:5.
У другому сеті італієць повністю контролював гру, віддавши супернику лише один гейм і завершивши матч 6:1. Хоча канадець зробив більше сейвів та виграв на один м'яч більше по віннерах, Сіннер допустив менше невимушених помилок, що стало вирішальним фактором успіху.
Третій змагальний день Підсумкового турніру ATP-2025 відбудеться у вівторок, 11 листопада.
У групах "Бйорна Борга" та "Джиммі Коннорса" зіграють Карлос Алькарас проти Тейлора Фріца та Лоренцо Музетті проти Алекса де Мінора.
Раніше ми повідомили про те, як Віталій Сачко злетів після сенсацій в оновленому рейтингу тенісистів.
Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.