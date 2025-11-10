Сенсационные результаты второго дня ATP Finals: Синнер и Фриц набирают ход

Фриц не оставил шансов Музетти

В первом матче дня Тейлор Фриц встретился с Лоренцо Музетти, который заменил на турнире Новака Джоковича. Американец сразу взял преимущество, выиграв три гейма подряд в первом сете и завершив его со счетом 6:3.

Второй сет начался аналогично - Фриц сделал брейк на старте и контролировал ход игры, завершив партию 6:4. Ключевыми факторами победы стали 13 сейвов и 28 выигранных мячей в активе американца против 20 у Музетти.

Синнер доминирует над Оже-Альяссима

В центральном матче дня первой ракетки мира Янник Синнера противостоял канадцу Феликсу Оже-Альяссима. Первый сет держал интригу до последнего гейма, однако Синнер реализовал второй брейкпойнт и закрыл партию 7:5.

Во втором сете итальянец полностью контролировал игру, отдав сопернику лишь один гейм и завершив матч 6:1. Хотя канадец сделал больше сейвов и выиграл на один мяч больше по виннерам, Синнер допустил меньше невынужденных ошибок, что стало решающим фактором успеха.

Анонс следующего игрового дня

Третий соревновательный день Итогового турнира ATP-2025 состоится во вторник, 11 ноября.

В группах "Бьорна Борга" и "Джимми Коннорса" сыграют Карлос Алькарас против Тейлора Фрица и Лоренцо Музетти против Алекса де Минора.