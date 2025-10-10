Сенсація у збірній: хто не потрапив до заявки України на вирішальний матч проти Ісландії?

Кадрові зміни: хто не допоможе "синьо-жовтим"

Порівняно зі списком футболістів, викликаних на жовтневі збори, тренерський штаб вніс одну вимушену корективу у фінальний реєстр на матч з Ісландією. Через травму до заявки не потрапив півзахисник Єгор Ярмолюк.

Також, Збірна України не зможе розраховувати на кількох ключових гравців. Через травми матч пропустять Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, а також Олександр Тимчик. Крім того, у поєдинку не зіграє Єгор Ярмолюк.

Нагадаємо, що у вересні збірна України зазнала поразки від Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Повна заявка збірної України на гру з Ісландією

До фінального списку увійшли представники як провідних українських клубів, так і легіонери з європейських та американських чемпіонатів.

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся").

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі з "Шахтаря"), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон").

Півзахисники: Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин (усі з "Динамо"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва з "Шахтаря"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі - "Полісся").

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Довбик ("Рома", Італія).

Розклад матчів

Поєдинок відбору на світову першість між збірними України та Ісландії відбудеться 10 жовтня, на полі суперника.

Після виїзного матчу на "синьо-жовтих" чекає номінально домашня зустріч проти команди Азербайджану, яка пройде у Кракові.

Напередодні старту жовтневого етапу відбору, "синьо-жовті" займають лише третю позицію у групі, маючи в активі одне очко після двох матчів, і відстають від ісландців на два пункти.