Сенсація у збірній: хто не потрапив до заявки України на вирішальний матч проти Ісландії?

Збірна України з футболу визначилася зі складом на важливий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Ісландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Української Асоціації футболу у соцмережі Telegram.
Порівняно зі списком футболістів, викликаних на жовтневі збори, тренерський штаб вніс одну вимушену корективу у фінальний реєстр на матч з Ісландією. Через травму до заявки не потрапив півзахисник Єгор Ярмолюк.
Також, Збірна України не зможе розраховувати на кількох ключових гравців. Через травми матч пропустять Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, а також Олександр Тимчик. Крім того, у поєдинку не зіграє Єгор Ярмолюк.
Нагадаємо, що у вересні збірна України зазнала поразки від Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).
До фінального списку увійшли представники як провідних українських клубів, так і легіонери з європейських та американських чемпіонатів.
Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся").
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі з "Шахтаря"), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон").
Півзахисники: Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин (усі з "Динамо"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва з "Шахтаря"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі - "Полісся").
Нападники: Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Довбик ("Рома", Італія).
Поєдинок відбору на світову першість між збірними України та Ісландії відбудеться 10 жовтня, на полі суперника.
Після виїзного матчу на "синьо-жовтих" чекає номінально домашня зустріч проти команди Азербайджану, яка пройде у Кракові.
Напередодні старту жовтневого етапу відбору, "синьо-жовті" займають лише третю позицію у групі, маючи в активі одне очко після двох матчів, і відстають від ісландців на два пункти.
