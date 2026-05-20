Дастин из "Очень странных дел" дебютирует в культовом мюзикле: первые детали

15:13 20.05.2026 Ср
2 мин
Звезда Netflix впервые выйдет на сцену лондонского театра герцога Йоркского
Крижанівська Наталя
Дастин из "Очень странных дел" дебютирует в культовом мюзикле: первые детали Новый этап карьеры Гейтена Матараццо (фото: Getty Images)
Звезда одного из самых популярных сериалов на Netflix "Очень странные дела", Хейтен Матараццо впервые выйдет на сцену лондонского Вест-Энда. Актер присоединится к новой постановке легендарного мюзикла "RENT", которая будет проходить в театре герцога Йоркского.

Новый виток карьеры

Для Матараццо этот проект открывает новые грани в его актерской карьере: от телевизионной популярности до одной из самых больших и престижных сцен Лондона - театра герцога Йоркского.

В спектакле он исполнит ключевую роль главного героя - документалиста и рассказчика мюзикла "RENT" - Марка Коэна.

Гейтен Матараццо в мюзикле "RENT" (фото: instagram.com/gatenmatarazzo)

Что же касается других актеров, которые разделят сцену с Матараццо, то их имена будут объявлены позже, ближе к дате премьеры, которая запланирована на 8 октября 2026 года.

Что известно о мюзикле "RENT"

Сюжет построен на рассказе о жизни группы молодых художников в Нью-Йорке. В частности, в конце 1980-х - начале 1990-х годов они делают все возможное, чтобы буквально выживать в условиях бедности, болезней и социальных проблем.

В центре истории: друзья и возлюбленные, которые живут в районе Ист-Виллидж. Они сталкиваются с реальностью эпидемии ВИЧ/СПИДа, потери близких и поиска смысла жизни. Кроме того, в непростые времена им приходится бороться и с возможностью заниматься любимым делом - искусством, оставаясь собой и не теряя человечность.

Здесь любовные отношения тесто переплетаются с конфликтами и тяжелым выбором между свободой творчества и стабильностью.

Премьера мюзикла, автором которого является Джонатан Ларсон, состоялась на Бродвее еще в 1996 году, после чего шоу получило мировое признание, Пулитцеровскую премию и культовый статус благодаря песням, среди которых и "Seasons of Love".

Жизнь Матараццо до лондонской сцены

Свою карьеру Гейтен Матараццо начал еще в детстве с театральных постановок на Бродвее. Он быстро привлек внимание продюсеров своим харизматичным образом и вокалом.

В то же время мировую известность актеру принесла роль Дастина Хендерсона в сериале "Очень странные дела", премьера которого состоялась в 2016 году. Его герой стал одним из самых любимых персонажей миллионов зрителей.

Именно после успеха в "делах" Матараццо стал одной из самых известных молодых звезд Netflix и начал активно развивать карьеру вне сериала.

