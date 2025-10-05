Сенсація в УПЛ: "Шахтар" розгромно програв ЛНЗ, "Динамо" знову втратило очки

Провал "Шахтаря" у Києві

Заключний матч 8-го туру приніс сенсацію - "Шахтар" програв черкаському ЛНЗ.

Уже на 14-й хвилині гості відкрили рахунок після прострілу Дениса Кузика потужним ударом відправив м’яч у дальній кут воріт Дмитра Різника.

У другому таймі "гірники" спробували відігратися, але ЛНЗ провів дві стрімкі атаки: Марк Ассінор та Артур Рябов забили ще два голи. "Шахтар" скоротив відставання на 85-й хвилині завдяки Єгору Назарині, але вже через чотири хвилини Проспер Обах довів рахунок до 4:1.

Попри поразку, "Шахтар" залишився лідером турнірної таблиці, а ЛНЗ піднявся на 6-ту сходинку.

"Динамо" знову втратило очки

Кияни зіграли внічию 1:1 із "Металістом 1925" на власному полі. Голом за "Динамо" відзначився Назар Волошин, а суперники відповіли точним ударом Івана Литвиненка.

Для підопічних Олександра Шовковського це вже четверта нічия поспіль у чемпіонаті. Востаннє "Динамо" перемагало ще наприкінці серпня у матчі з "Поліссям". Після восьми турів столичний клуб посідає друге місце з 16 очками.

"Рух" і "Зоря" стартують у турі з перемог

"Рух" обіграв "Колос" на виїзді з рахунком 2:0. Відкриття рахунку відбулося на початку другого тайму після прострілу, який використав Бабукар Фал. Пізніше Остап Притула реалізував пенальті, подвоївши перевагу команди.

Після цієї перемоги Рух піднявся на 14-ту сходинку, тоді як Колос продовжив падіння в турнірній таблиці.

Луганська "Зоря" у виїзному матчі обіграла "Епіцентр" з Кам’янця-Подільського - 2:1. Вирішальні голи були забиті в першому таймі: Неманья Анджушич відзначився на 5-й хвилині, а Роман Вантух подвоїв перевагу на 34-й.

Лише на компенсованих хвилинах Епіцентр скоротив відставання - гол забив Ніль Коч Монтанья. Перемога дозволила Зорі піднятися на сьоме місце.

"Карпати" та "Полісся" перемагають, "Оболонь" і "Верес" ділять очки

"Карпати" на виїзді здолали "Олександрію" - 2:0. Рахунок відкрився завдяки пенальті, реалізованому Бруніньйо, а в другому таймі Феррейра оформив автогол. Львівський клуб набрав 11 очок і посів 7-ме місце.

"Оболонь" розійшлася миром із "Вересом" - 1:1. Курйозний автогол Дубка відкрив рахунок для гостей, а дальній удар Курко дозволив киянам зрівняти результат.

"Полісся" розгромило "Полтаву" на власному полі - 4:0. Голами відзначилися Велетень, Брагару, Сарапій та Гайдучик. Господарі повністю контролювали хід гри і закріпилися в середині турнірної таблиці.

Результати 8-го туру УПЛ:

"Колос" - "Рух" - 0:2

"Епіцентр" - "Зоря" - 1:2

"Олександрія" - "Карпати" - 0:2

"Оболонь" - "Верес" - 1:1

"Полісся" - "Полтава" - 4:0

"Кривбас" - "Кудрівка" - 3:1

"Динамо" - "Металіст 1925" - 1:1

"Шахтар" - ЛНЗ - 1:4

Турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру: