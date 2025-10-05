UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Сенсація в УПЛ: "Шахтар" розгромно програв ЛНЗ, "Динамо" знову втратило очки

Результати 8-го туру УПЛ (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У чемпіонаті України з футболу завершилися матчі 8-го туру, який приніс кілька несподіваних результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Провал "Шахтаря" у Києві

Заключний матч 8-го туру приніс сенсацію - "Шахтар" програв черкаському ЛНЗ.

Уже на 14-й хвилині гості відкрили рахунок після прострілу Дениса Кузика потужним ударом відправив м’яч у дальній кут воріт Дмитра Різника.

У другому таймі "гірники" спробували відігратися, але ЛНЗ провів дві стрімкі атаки: Марк Ассінор та Артур Рябов забили ще два голи. "Шахтар" скоротив відставання на 85-й хвилині завдяки Єгору Назарині, але вже через чотири хвилини Проспер Обах довів рахунок до 4:1.

Попри поразку, "Шахтар" залишився лідером турнірної таблиці, а ЛНЗ піднявся на 6-ту сходинку.

"Динамо" знову втратило очки

Кияни зіграли внічию 1:1 із "Металістом 1925" на власному полі. Голом за "Динамо" відзначився Назар Волошин, а суперники відповіли точним ударом Івана Литвиненка.

Для підопічних Олександра Шовковського це вже четверта нічия поспіль у чемпіонаті. Востаннє "Динамо" перемагало ще наприкінці серпня у матчі з "Поліссям". Після восьми турів столичний клуб посідає друге місце з 16 очками.

"Рух" і "Зоря" стартують у турі з перемог

"Рух" обіграв "Колос" на виїзді з рахунком 2:0. Відкриття рахунку відбулося на початку другого тайму після прострілу, який використав Бабукар Фал. Пізніше Остап Притула реалізував пенальті, подвоївши перевагу команди.

Після цієї перемоги Рух піднявся на 14-ту сходинку, тоді як Колос продовжив падіння в турнірній таблиці.

Луганська "Зоря" у виїзному матчі обіграла "Епіцентр" з Кам’янця-Подільського - 2:1. Вирішальні голи були забиті в першому таймі: Неманья Анджушич відзначився на 5-й хвилині, а Роман Вантух подвоїв перевагу на 34-й.

Лише на компенсованих хвилинах Епіцентр скоротив відставання - гол забив Ніль Коч Монтанья. Перемога дозволила Зорі піднятися на сьоме місце.

"Карпати" та "Полісся" перемагають, "Оболонь" і "Верес" ділять очки

"Карпати" на виїзді здолали "Олександрію" - 2:0. Рахунок відкрився завдяки пенальті, реалізованому Бруніньйо, а в другому таймі Феррейра оформив автогол. Львівський клуб набрав 11 очок і посів 7-ме місце.

"Оболонь" розійшлася миром із "Вересом" - 1:1. Курйозний автогол Дубка відкрив рахунок для гостей, а дальній удар Курко дозволив киянам зрівняти результат.

"Полісся" розгромило "Полтаву" на власному полі - 4:0. Голами відзначилися Велетень, Брагару, Сарапій та Гайдучик. Господарі повністю контролювали хід гри і закріпилися в середині турнірної таблиці.

Результати 8-го туру УПЛ:

  • "Колос" - "Рух" - 0:2
  • "Епіцентр" - "Зоря" - 1:2
  • "Олександрія" - "Карпати" - 0:2
  • "Оболонь" - "Верес" - 1:1
  • "Полісся" - "Полтава" - 4:0
  • "Кривбас" - "Кудрівка" - 3:1
  • "Динамо" - "Металіст 1925" - 1:1
  • "Шахтар" - ЛНЗ - 1:4

Турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру:

  1. "Шахтар" - 19
  2. "Динамо" - 18
  3. "Кривбас" - 18
  4. "Колос" - 15
  5. "Верес" - 14
  6. "ЛНЗ" - 13
  7. "Зоря" - 11
  8. "Карпати" - 11
  9. "Полісся" - 9
  10. "Оболонь" - 10
  11. "Олександрія" - 7
  12. "Металіст 1925" - 8
  13. "Кудрівка" - 5
  14. "Рух" - 7
  15. "Епіцентр" - 4
  16. "Полтава" - 3

Раніше ми повідомили, що "Шахтар" зробив заяву про поїздку свого футболіста до Росії.

Також читайте про те, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУПЛШахтарФутбол