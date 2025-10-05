Сенсація в УПЛ: "Шахтар" розгромно програв ЛНЗ, "Динамо" знову втратило очки

У чемпіонаті України з футболу завершилися матчі 8-го туру, який приніс кілька несподіваних результатів.
Заключний матч 8-го туру приніс сенсацію - "Шахтар" програв черкаському ЛНЗ.
Уже на 14-й хвилині гості відкрили рахунок після прострілу Дениса Кузика потужним ударом відправив м’яч у дальній кут воріт Дмитра Різника.
У другому таймі "гірники" спробували відігратися, але ЛНЗ провів дві стрімкі атаки: Марк Ассінор та Артур Рябов забили ще два голи. "Шахтар" скоротив відставання на 85-й хвилині завдяки Єгору Назарині, але вже через чотири хвилини Проспер Обах довів рахунок до 4:1.
Попри поразку, "Шахтар" залишився лідером турнірної таблиці, а ЛНЗ піднявся на 6-ту сходинку.
Кияни зіграли внічию 1:1 із "Металістом 1925" на власному полі. Голом за "Динамо" відзначився Назар Волошин, а суперники відповіли точним ударом Івана Литвиненка.
Для підопічних Олександра Шовковського це вже четверта нічия поспіль у чемпіонаті. Востаннє "Динамо" перемагало ще наприкінці серпня у матчі з "Поліссям". Після восьми турів столичний клуб посідає друге місце з 16 очками.
"Рух" обіграв "Колос" на виїзді з рахунком 2:0. Відкриття рахунку відбулося на початку другого тайму після прострілу, який використав Бабукар Фал. Пізніше Остап Притула реалізував пенальті, подвоївши перевагу команди.
Після цієї перемоги Рух піднявся на 14-ту сходинку, тоді як Колос продовжив падіння в турнірній таблиці.
Луганська "Зоря" у виїзному матчі обіграла "Епіцентр" з Кам’янця-Подільського - 2:1. Вирішальні голи були забиті в першому таймі: Неманья Анджушич відзначився на 5-й хвилині, а Роман Вантух подвоїв перевагу на 34-й.
Лише на компенсованих хвилинах Епіцентр скоротив відставання - гол забив Ніль Коч Монтанья. Перемога дозволила Зорі піднятися на сьоме місце.
"Карпати" на виїзді здолали "Олександрію" - 2:0. Рахунок відкрився завдяки пенальті, реалізованому Бруніньйо, а в другому таймі Феррейра оформив автогол. Львівський клуб набрав 11 очок і посів 7-ме місце.
"Оболонь" розійшлася миром із "Вересом" - 1:1. Курйозний автогол Дубка відкрив рахунок для гостей, а дальній удар Курко дозволив киянам зрівняти результат.
"Полісся" розгромило "Полтаву" на власному полі - 4:0. Голами відзначилися Велетень, Брагару, Сарапій та Гайдучик. Господарі повністю контролювали хід гри і закріпилися в середині турнірної таблиці.
