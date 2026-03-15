Сенсація у Шанхаї: 19-річний юнак виграв гонку Формули-1, де зійшли майже всі лідери

Другий наймолодший у історії

Антонеллі розпочав вікенд із історичного досягнення, ставши наймолодшим в історії переможцем кваліфікації. У самій гонці італієць продемонстрував недитячу витримку: він утримував лідерство з перших кіл і не віддав його навіть після виїзду автомобіля безпеки.

Ця перемога зробила Антонеллі другим наймолодшим переможцем Гран-прі в історії (19 років і 6 місяців). Рекорд продовжує утримувати Макс Ферстаппен, який виграв гонку у віці 18 років. Крім того, Андреа став першим італійцем за останні 20 років, якому підкорилася найвища сходинка п'єдесталу (після Джанкарло Фізікелли у 2006-му).

Топ-5 наймолодших переможців Гран-прі:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 18 років, 7 місяців Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 19 років, 6 місяців Себастьян Феттель ("Торо Россо") – 21 рік, 2 місяці Шарль Леклер ("Феррарі") – 21 рік, 10 місяців Фернандо Алонсо ("Рено") – 22 роки

Тріумф "Мерседеса" та кінець мук Хемілтона

Команда "Мерседес" оформила переможний дубль: другим до фінішу прийшов британець Джордж Расселл. Це вже другий етап поспіль, коли "срібні стріли" забирають дві перші позиції.

Третє місце виборов легендарний Льюїс Хемілтон. Для британця цей подіум став особливим – він вперше заїхав у топ-3 у складі "Феррарі", перервавши жахливу антирекордну серію з 26 етапів без п'єдесталів.

Масове фіаско фаворитів

Гонка у Китаї виявилася катастрофічною для багатьох лідерів. Одразу 7 пілотів не змогли фінішувати.

Зокрема обидва пілоти "Макларена" – Ландо Норріс та Оскар Піастрі – не змогли навіть стартувати через технічні проблеми.

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен ("Ред Булл") провалив старт, втративши 7 позицій, а незадовго до фінішу зійшов з дистанції, йдучи шостим.

Команда "Астон Мартін" втратила обидві машини: Ленс Стролл та Фернандо Алонсо припинили боротьбу через поломки.

Гран-прі Китаю, результати:

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 56 кіл Джордж Рассел ("Мерседес") +5,515 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +25,267 Шарль Леклер ("Феррарі") +28,894 Олівер Бермен ("Хаас") +57,268 П'єр Гаслі ("Альпін") +59,647 Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1.20,588 Ісак Хаджар ("Ред Булл") +1.27,247 Карлос Сайнс ("Вільямс") +1 коло Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло Ніко Хюлькенберг ("Ауді") +1 коло Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") +1 коло Валттері Боттас ("Кадилак") +1 коло Естебан Окон ("Хаас") +1 коло Серхіо Перес ("Кадилак") +1 коло

Зійшли:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")

Ланс Стролл ("Астон Мартін")

Оскар Піастрі ("Макларен")

Ландо Норріс ("Макларен")

Габріел Бортолето ("Ауді")

Алекс Албон ("Вільямс")

Що далі

Наступна гонка сезону відбудеться 29 березня в Японії. Після етапу на Сузуці на вболівальників чекає нетипова 5-тижнева пауза, оскільки Формула-1 офіційно скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії з міркувань безпеки.