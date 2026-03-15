Сенсация в Шанхае: 19-летний юноша выиграл гонку Формулы-1, где сошли почти все лидеры

Второй этап сезона Формулы-1 - Гран-при Китая - завершился триумфом представителя нового поколения гонщиков. 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду "Мерседес", одержал свою дебютную победу в королевских гонках.
Антонелли начал уикенд с исторического достижения, став самым молодым в истории победителем квалификации. В самой гонке итальянец продемонстрировал недетскую выдержку: он удерживал лидерство с первых кругов и не отдал его даже после выезда автомобиля безопасности.
Эта победа сделала Антонелли вторым самым молодым победителем Гран-при в истории (19 лет и 6 месяцев). Рекорд продолжает удерживать Макс Ферстаппен, который выиграл гонку в возрасте 18 лет. Кроме того, Андреа стал первым итальянцем за последние 20 лет, которому покорилась высшая ступень пьедестала (после Джанкарло Физикеллы в 2006-м).
Топ-5 самых молодых победителей Гран-при:
Команда "Мерседес" оформила победный дубль: вторым к финишу пришел британец Джордж Расселл. Это уже второй этап подряд, когда "серебряные стрелы" забирают две первые позиции.
Третье место завоевал легендарный Льюис Хэмилтон. Для британца этот подиум стал особенным - он впервые заехал в топ-3 в составе "Феррари", прервав ужасную антирекордную серию из 26 этапов без пьедесталов.
Гонка в Китае оказалась катастрофической для многих лидеров. Сразу 7 пилотов не смогли финишировать.
В частности оба пилота "Макларена" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри - не смогли даже стартовать из-за технических проблем.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") провалил старт, потеряв 7 позиций, а незадолго до финиша сошел с дистанции, идя шестым.
Команда "Астон Мартин" потеряла обе машины: Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо прекратили борьбу из-за поломок.
Гран-при Китая, результаты:
Сошли:
Следующая гонка сезона состоится 29 марта в Японии. После этапа на Сузуке болельщиков ждет нетипичная 5-недельная пауза, поскольку Формула-1 официально отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии по соображениям безопасности.
