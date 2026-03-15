Сенсация в Шанхае: 19-летний юноша выиграл гонку Формулы-1, где сошли почти все лидеры

12:43 15.03.2026 Вс
3 мин
Андреа Кими Антонелли стал первым итальянцем за последние 20 лет, которому покорилась высшая ступенька пьедестала
aimg Андрей Костенко
Андреа Кими Антонелли (фото: x.com/F1)

Второй этап сезона Формулы-1 - Гран-при Китая - завершился триумфом представителя нового поколения гонщиков. 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду "Мерседес", одержал свою дебютную победу в королевских гонках.

Второй самый молодой в истории

Антонелли начал уикенд с исторического достижения, став самым молодым в истории победителем квалификации. В самой гонке итальянец продемонстрировал недетскую выдержку: он удерживал лидерство с первых кругов и не отдал его даже после выезда автомобиля безопасности.

Эта победа сделала Антонелли вторым самым молодым победителем Гран-при в истории (19 лет и 6 месяцев). Рекорд продолжает удерживать Макс Ферстаппен, который выиграл гонку в возрасте 18 лет. Кроме того, Андреа стал первым итальянцем за последние 20 лет, которому покорилась высшая ступень пьедестала (после Джанкарло Физикеллы в 2006-м).

Топ-5 самых молодых победителей Гран-при:

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 18 лет, 7 месяцев
  2. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 19 лет, 6 месяцев
  3. Себастьян Феттель ("Торо Россо") - 21 год, 2 месяца
  4. Шарль Леклер ("Феррари") - 21 год, 10 месяцев
  5. Фернандо Алонсо ("Рено") - 22 года

Триумф "Мерседеса" и конец мучений Хэмилтона

Команда "Мерседес" оформила победный дубль: вторым к финишу пришел британец Джордж Расселл. Это уже второй этап подряд, когда "серебряные стрелы" забирают две первые позиции.

Третье место завоевал легендарный Льюис Хэмилтон. Для британца этот подиум стал особенным - он впервые заехал в топ-3 в составе "Феррари", прервав ужасную антирекордную серию из 26 этапов без пьедесталов.

Массовое фиаско фаворитов

Гонка в Китае оказалась катастрофической для многих лидеров. Сразу 7 пилотов не смогли финишировать.

В частности оба пилота "Макларена" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри - не смогли даже стартовать из-за технических проблем.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") провалил старт, потеряв 7 позиций, а незадолго до финиша сошел с дистанции, идя шестым.

Команда "Астон Мартин" потеряла обе машины: Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо прекратили борьбу из-за поломок.

Гран-при Китая, результаты:

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 56 кругов
  2. Джордж Рассел ("Мерседес") +5,515
  3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +25,267
  4. Шарль Леклер ("Феррари") +28,894
  5. Оливер Бермен ("Хаас") +57,268
  6. Пьер Гасли ("Альпин") +59,647
  7. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1.20,588
  8. Исак Хаджар ("Ред Булл") +1.27,247
  9. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1 круг
  10. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
  11. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1 круг
  12. Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
  13. Валттери Боттас ("Кадиллак") +1 круг
  14. Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг
  15. Серхио Перес ("Кадиллак") +1 круг

Сошли:

  • Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
  • Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
  • Ланс Стролл ("Астон Мартин")
  • Оскар Пиастри ("Макларен")
  • Ландо Норрис ("Макларен")
  • Габриэл Бортолето ("Ауди")
  • Алекс Албон ("Уильямс")

Что дальше

Следующая гонка сезона состоится 29 марта в Японии. После этапа на Сузуке болельщиков ждет нетипичная 5-недельная пауза, поскольку Формула-1 официально отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии по соображениям безопасности.

Ранее мы писали, как успех Норриса в сезоне-2025 изменил историю Формулы-1.

