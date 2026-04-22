Сенсація в Кубку України: "Чернігів" у меншості вибив фаворита і повторив історичний рекорд

22:29 22.04.2026 Ср
2 хв
Навіть фатальна помилка на 5-й хвилині не зупинила цей шалений порив до перемоги
aimg Катерина Урсатій
"Чернігів" - фіналіст Кубка України 2025/26 (фото: instagram.com/fc.chernihiv)

"Чернігів" створив справжній прецедент у півфіналі Кубка України сезону 2025/26. Попри вилучення на перших хвилинах, представник Першої ліги зумів зупинити фаворита УПЛ у серії пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Драма на старті та стійкість "сіверян"

Поєдинок розпочався для номінальних гостей з катастрофи. Уже на 5-й хвилині захисник чернігівців Павло Шушко залишив свою команду в меншості.

Арбітр Віталій Романов після перегляду VAR змінив початкове попередження на пряму червону картку за грубий фол проти Шабанова.

Харківський "Металіст 1925", який проводить свій найуспішніший сезон в історії, володів ініціативою протягом усього ігрового часу.

На 27-й хвилині Аревало навіть відправив м'яч у сітку воріт "Чернігова", проте радість харків'ян була передчасною - відеоповтор зафіксував офсайд у асистента Калітвінцева.

Нереалізована перевага фаворита

Попри чисельну більшість, гравці "Металіста 1925" зіткнулися з ешелонованою обороною суперника.

Один із найгостріших моментів мав Ігор Когут, чий удар головою з близької відстані прийшовся у поперечину. Зрештою, основний час зустрічі завершився без забитих голів - 0:0.

Доля путівки до фіналу вирішувалася у серії 11-метрових. У "лотереї" холоднокровнішими виявилися футболісти "Чернігова", які перемогли з рахунком 6:5.

Історичне досягнення та фінал проти "Динамо"

"Чернігів" став лише другим представником Першої ліги в історії українського футболу, якому вдалося дістатися головного матчу турніру (після успіху "Інгульця" у 2019 році).

Шлях команди до фіналу був тернистим: окрім сьогоднішньої звитяги, колектив проходив попередні стадії завдяки серіям пенальті та технічній поразці "Кривбасу".

У вирішальному поєдинку за трофей "сіверяни" зійдуться з київським "Динамо". Столичний клуб напередодні здобув перемогу над "Буковиною" (3:0) і зіграє у своєму 20-му фіналі Кубка.

Фінальна битва за Кубок України відбудеться 20 травня 2026 року у Львові. Володаря титулу прийматиме стадіон "Арена Львів".

Раніше ми писали, що нідерландський "Утрехт" пішов на радикальний крок, щоб втримати українського бомбардира.

