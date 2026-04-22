Сенсация в Кубке Украины: "Чернигов" в меньшинстве выбил фаворита и повторил исторический рекорд

"Чернигов" создал настоящий прецедент в полуфинале Кубка Украины сезона 2025/26. Несмотря на удаление на первых минутах, представитель Первой лиги сумел остановить фаворита УПЛ в серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Драма на старте и стойкость "северян"

Поединок начался для номинальных гостей с катастрофы. Уже на 5-й минуте защитник черниговцев Павел Шушко оставил свою команду в меньшинстве.

Арбитр Виталий Романов после просмотра VAR изменил первоначальное предупреждение на прямую красную карточку за грубый фол против Шабанова.

Харьковский "Металлист 1925", который проводит свой самый успешный сезон в истории, владел инициативой на протяжении всего игрового времени.

На 27-й минуте Аревало даже отправил мяч в сетку ворот "Чернигова", однако радость харьковчан была преждевременной - видеоповтор зафиксировал офсайд у ассистента Калитвинцева.

Нереализованное преимущество фаворита

Несмотря на численное большинство, игроки "Металлиста 1925" столкнулись с эшелонированной обороной соперника.

Один из самых острых моментов имел Игорь Когут, чей удар головой с близкого расстояния пришелся в перекладину. В конце концов, основное время встречи завершилось без забитых голов - 0:0.

Судьба путевки в финал решалась в серии 11-метровых. В "лотерее" более хладнокровными оказались футболисты "Чернигова", которые победили со счетом 6:5.

Историческое достижение и финал против "Динамо"

"Чернигов" стал лишь вторым представителем Первой лиги в истории украинского футбола, которому удалось добраться до главного матча турнира (после успеха "Ингульца" в 2019 году).

Путь команды в финал был тернистым: кроме сегодняшней победы, коллектив проходил предыдущие стадии благодаря сериям пенальти и техническому поражению "Кривбасса".

В решающем поединке за трофей "северяне" сойдутся с киевским "Динамо". Столичный клуб накануне одержал победу над "Буковиной" (3:0) и сыграет в своем 20-м финале Кубка.

Финальная битва за Кубок Украины состоится 20 мая 2026 года во Львове. Обладателя титула будет принимать стадион "Арена Львов".