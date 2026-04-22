Сенсация в Кубке Украины: "Чернигов" в меньшинстве выбил фаворита и повторил исторический рекорд
"Чернигов" создал настоящий прецедент в полуфинале Кубка Украины сезона 2025/26. Несмотря на удаление на первых минутах, представитель Первой лиги сумел остановить фаворита УПЛ в серии пенальти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Драма на старте и стойкость "северян"
Поединок начался для номинальных гостей с катастрофы. Уже на 5-й минуте защитник черниговцев Павел Шушко оставил свою команду в меньшинстве.
Арбитр Виталий Романов после просмотра VAR изменил первоначальное предупреждение на прямую красную карточку за грубый фол против Шабанова.
Харьковский "Металлист 1925", который проводит свой самый успешный сезон в истории, владел инициативой на протяжении всего игрового времени.
На 27-й минуте Аревало даже отправил мяч в сетку ворот "Чернигова", однако радость харьковчан была преждевременной - видеоповтор зафиксировал офсайд у ассистента Калитвинцева.
Нереализованное преимущество фаворита
Несмотря на численное большинство, игроки "Металлиста 1925" столкнулись с эшелонированной обороной соперника.
Один из самых острых моментов имел Игорь Когут, чей удар головой с близкого расстояния пришелся в перекладину. В конце концов, основное время встречи завершилось без забитых голов - 0:0.
Судьба путевки в финал решалась в серии 11-метровых. В "лотерее" более хладнокровными оказались футболисты "Чернигова", которые победили со счетом 6:5.
Историческое достижение и финал против "Динамо"
"Чернигов" стал лишь вторым представителем Первой лиги в истории украинского футбола, которому удалось добраться до главного матча турнира (после успеха "Ингульца" в 2019 году).
Путь команды в финал был тернистым: кроме сегодняшней победы, коллектив проходил предыдущие стадии благодаря сериям пенальти и техническому поражению "Кривбасса".
В решающем поединке за трофей "северяне" сойдутся с киевским "Динамо". Столичный клуб накануне одержал победу над "Буковиной" (3:0) и сыграет в своем 20-м финале Кубка.
Финальная битва за Кубок Украины состоится 20 мая 2026 года во Львове. Обладателя титула будет принимать стадион "Арена Львов".
Ранее мы писали, что нидерландский "Утрехт" пошел на радикальный шаг, чтобы удержать украинского бомбардира.