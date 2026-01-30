ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Саліванчук розповіла про поповнення в родині: "Я стала бабусею"

П'ятниця 30 січня 2026 12:36
UA EN RU
Саліванчук розповіла про поповнення в родині: "Я стала бабусею" Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася радісною сімейною новиною. Артистка зізналася, що тепер із жартом називає себе "бабусею", адже її племінниця вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Саліванчук розповіла, що її хрещена донька та племінниця Валерія народила сина, якого назвали Орестом.

Акторка емоційно відреагувала на появу малюка і не приховувала захоплення.

"Вітаю вас з Тарасом, будьте щасливі і здорові. Я стала бабусею, моя мама прабабусею, який це кайф. Моя хрещена доця, племінниця Валерія народила неймовірно гарного Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який же він красивий. Я подивилася на відео й аж плачу", - написала знаменитість.

Саліванчук розповіла про поповнення в родині: &quot;Я стала бабусею&quot;Анна Саліванчук стала бабусею (скріншот)

Також артистка звернулася безпосередньо до Валерії, побажавши їй сил і витримки у непростий період, коли в Україні триває війна.

Анна підтримала рішення племінниці та її чоловіка стати батьками саме зараз і назвала Валерію справжньою молодчинкою.

Що відомо про особисте життя Анни Саліванчук

Акторка протягом восьми років перебувала у шлюбі з народним депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександр Божков.

Пара узаконила стосунки у 2015 році. Того ж року в подружжя народився первісток - син Гліб. Через п’ять років у сім’ї з’явився ще один хлопчик - Микита.

Інформація про негаразди у шлюбі з’являлася в публічному просторі вже тривалий час.

Саліванчук розповіла про поповнення в родині: &quot;Я стала бабусею&quot;Анна Саліванчук з дітьми та екс-чоловіком (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Водночас акторка заперечувала чутки про розрив, хоча й визнавала, що у стосунках із чоловіком були серйозні кризові періоди.

Через це подружжя навіть зверталося по допомогу до сімейного психолога.

Фактично пара розлучилася у 2023 році, однак офіційно повідомила про завершення шлюбу лише в березні 2024-го.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Анна Саливанчук Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві