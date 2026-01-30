Саливанчук рассказала о пополнении в семье: "Я стала бабушкой"
Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась радостной семейной новостью. Артистка призналась, что теперь с шуткой называет себя "бабушкой", ведь ее племянница впервые стала мамой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Саливанчук рассказала, что ее крестная дочь и племянница Валерия родила сына, которого назвали Орестом.
Актриса эмоционально отреагировала на появление малыша и не скрывала восторга.
"Поздравляю вас с Тарасом, будьте счастливы и здоровы. Я стала бабушкой, моя мама прабабушкой, какой это кайф. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Поздравляю тебя, малыш. Боже, какой же он красивый. Я посмотрела на видео и аж плачу", - написала знаменитость.
Анна Саливанчук стала бабушкой (скриншот)
Также артистка обратилась непосредственно к Валерии, пожелав ей сил и выдержки в непростой период, когда в Украине идет война.
Анна поддержала решение племянницы и ее мужа стать родителями именно сейчас и назвала Валерию настоящей молодчинкой.
Что известно о личной жизни Анны Саливанчук
Актриса в течение восьми лет состояла в браке с народным депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым.
Пара узаконила отношения в 2015 году. В том же году у супругов родился первенец - сын Глеб. Через пять лет в семье появился еще один мальчик - Никита.
Информация о проблемах в браке появлялась в публичном пространстве уже длительное время.
Анна Саливанчук с детьми и экс-супругом (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
В то же время актриса отрицала слухи о разрыве, хотя и признавала, что в отношениях с мужем были серьезные кризисные периоды.
Из-за этого супруги даже обращались за помощью к семейному психологу.
Фактически пара развелась в 2023 году, однако официально сообщила о завершении брака только в марте 2024-го.
