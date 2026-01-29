ua en ru
Відомий український актор заговорив про поповнення в родині після народження первістка

Четвер 29 січня 2026 19:24
UA EN RU
Відомий український актор заговорив про поповнення в родині після народження первістка Павло Текученв із сином Матвієм (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)
Автор: Юлія Гаюк

Популярний український актор Павло Текучев, який нещодавно став батьком, не збирається зупинятися на одній дитині. Артист зізнався, що мріє про велику родину.

Скільки дітей ще хоче завести, Павло розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

Про плани на майбутнє батьківство

На запитання про те, чи хотів би він ще дітей, Текучев відповів ствердно. Актор зазначив, що не встановлює конкретних цифр, але хоче мати велику сім'ю.

"Скільки - якомога більше, але коли - трошки пізніше. У мене прям є ціль, щоб рівень достатку в нашій сім'ї був таким, щоб я міг мати якомога більшу сім'ю", - ділиться артист.

Павло наголосив, що створення нового життя - це передусім відповідальність, тому фінансовий фактор є для нього визначальним.

Досвід партнерських пологів

Павло був присутнім під час народження свого первістка Матвія. За його словами, це було його свідомим бажанням, яке підтримала дружина Ангеліна. Цей досвід докорінно змінив його ставлення до материнства.

"Я пишаюся своєю дружиною і вважаю, що вона герой, тому що я бачив, через що вона пройшла. Я абсолютно повністю переглянув аспект материнства і функцію мами в житті. Це дійсно найбільший дар, який може подарувати життя", - зазначає Текучев.

Він додав, що спільні пологи критично важливі для залучення батька до виховання дитини та зміцнення стосунків у парі. Актор розповідає, що Матвій є дуже омріяним для подружжя.

"Ми дуже довго мріяли про Матвія. Ми дуже довго планували його. Потім розкажу більше. Зараз ми ще не готові", - каже він.

