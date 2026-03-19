Лунін рятуватиме "Реал" у вирішальних матчах сезону: Куртуа отримав діагноз-вирок

16:34 19.03.2026 Чт
Доля мадридського дербі в Ла Лізі та чвертьфіналу ЛЧ із "Баварією" – в руках українця
aimg Андрій Костенко
Тібо Куртуа та Андрій Лунін (фото: Getty Images)

Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа зазнав серйозної травми, яка вибила його з ладу на тривалий термін. Тепер доля чемпіонства в Ла Лізі та виступу в Лізі чемпіонів опинилася в руках українського воротаря Андрія Луніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS.

Читайте також: "Це нелегко": тренер "Реала" публічно звернувся до Луніна після битви з "Сіті"

Що сталося з Куртуа

Бельгійський голкіпер травмувався під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Спочатку була підозра лише на розтягнення, проте поглиблене обстеження виявило у 33-річного бельгійця розрив м'яза правої ноги. За попередніми прогнозами, на відновлення воротарю знадобиться близько шести тижнів. Тож повернення Куртуа в загальну групу очікується не раніше початку травня.

Випробування для Луніна

На цей період роль основного голкіпера "бланкос" перейде до Луніна. Українець вже продемонстрував готовність до серйозних викликів, вдало увійшовши у гру проти "Сіті" – за один тайм він здійснив три сейви та зберіг ворота "сухими".

Попереду на Луніна чекає найгарячіший відрізок сезону – березень і квітень. Зокрема:

  • Мадридське дербі проти "Атлетіко" в Ла Лізі.
  • Обидва матчі 1/4 фіналу ЛЧ проти мюнхенської "Баварії".
  • Вирішальні поєдинки чемпіонату Іспанії, включаючи можливу участь у Класіко проти "Барселони".

Українець у сезоні-2025/26

Український голкіпер цього сезону був основним лише в трьох матчах: у двох поєдинках Кубка Іспанії – проти "Талавери" та "Альбасете", а також проти грецького "Олімпіакоса" – в Лізі чемпіонів.

У цих поєдинках Лунін пропустив вісім голів. Для порівняння, Куртуа провів цього сезону 41 матч – найбільше в команді.

Раніше ми повідомляли, що футболіст з чемпіонату Англії не допоможе збірній України у плей-офф ЧС-2026.

Новини
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО