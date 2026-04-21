Рудинський зіграє в новому фільмі Netflix: серед акторів - зірки "Ейфорії" та "Гаррі Поттера"

19:39 21.04.2026 Вт
2 хв
Актор зіграє в екранізації популярного аніме
aimg Сюзанна Аль Маріді
Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Український актор Олександр Рудинський зіграє в екранізації аніме-франшизи "Гандам" (Gundam) від Netflix. Його партнерами по знімальному майданчику стануть відомі голлівудські зірки.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Netflix.

Рудинський зіграє в екранізації аніме "Гандам": що відомо

Стрічка стане ігровою адаптацією культової франшизи, яка здобула світову популярність. Сюжет розповідатиме про пілотів-суперників, які ведуть війну на Землі та в її космічних колоніях.

Олександр опинився серед акторського складу, до якого увійшли Сідні Свіні, яка прославилася серіалом "Ейфорія", та Джейсон Айзекс, відомий за роллю Луціуса Мелфоя у "Гаррі Поттері".

Серед інших зірока екранізації - Ноа Сентінео, Джексон Вайт, Джемма Чуа-Тран, Джейвон Волтон, Майкл Мандо, Шіолі Куцуна, Нонсо Анозіє та Іда Брук. Режисером фільму виступить Джим Мікл.


Що відомо про Олександра Рудинського

Нагадаємо, 29-річний український актор здобув міжнародне визнання після участі у фільмі "Камінь, ножиці, папір", який отримав премію BAFTA як найкращий короткометражний фільм. Крім того, він знімався у серіалах "Агенція" від Paramount+ та "Декамерон" від Netflix.

Українська фільмографія Олександра вирізняється різноманітними проєктами - як драматичними, так і комедійними історіями. Серед таких - "Перші ластівки", "Носоріг", "Тиха нава", "Повернення", "Ховаючи колишню", "Збори ОСББ" та інші.

Окрім кіно, Рудинський працює в Національному академічному театрі імені Івана Франка, де задіяний у виставах "Калігула", "Марія Стюарт", "Макбет", "Украдене щастя", "Співай, Лоло, співай" тощо.

У березні 2025 року він отримав звання заслужений артист України.

Також разом з дружиною Марією виховує сина Петра.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна він розповів про паузу в зйомках, сина та плани на життя після війни.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
