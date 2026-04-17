Культовий "Льодовиковий період" повертається: перші кадри і дата виходу фільму

Студія 20th Century Studios представила перші кадри мультфільму "Льодовиковий період: Точка кипіння" та оголосила, коли саме нова частина культової франшизи вийде в прокат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CinemaCon .

Перший фрагмент нової стрічки показали на CinemaCon у Лас-Вегасі. У центрі уваги знову опинився Скрет, але цього разу не сам - у нього з’явилося дитинча.

У показаних кадрах між ними одразу спалахує знайома для франшизи боротьба за жолудь.

Згодом Скрет усе ж віддає малюкові маленький жолудь, який той перетворює на своєрідну пустушку.

Втім, спокій триває недовго. На тлі крижаного пейзажу з’являється активний вулкан, а вже за мить довкола починає розтікатися лава.

Через це Скрет і його дитинча змушені рятуватися, перестрибуючи з однієї крижини на іншу.

Що розповіли актори

Під час презентації нового мультфільму на сцену вийшли Рей Романо, Деніс Лірі та Квін Латіфа, які багато років асоціюються з "Льодовиковим періодом".

Романо пожартував із того, скільки часу минуло від старту франшизи, і іронічно зауважив, що сам льодовиковий період тривав менше, ніж існує ця кіносерія.

Деніс Лірі тим часом нагадав, що за роки роботи над франшизою Романо вже встиг стати дідусем.

Квін Латіфа зазначила, що в новому фільмі знайомі герої опиняться на своєрідному життєвому роздоріжжі.

За її словами, персонажі вирушать до загубленого світу, де на них чекатимуть нові небезпеки, зокрема й вулкан.

Коли вийде новий фільм

Прем’єру мультфільму "Льодовиковий період: Точка кипіння" заплановано на лютий 2027 року.

Нова частина стане першим кінотеатральним фільмом франшизи більш ніж за десятиліття.

У стрічці також повернуться Джон Легуізамо та Саймон Пегг. Продюсерами нового фільму виступили Лорі Форте та Патрік Ворлок.

Водночас це буде перший повнометражний "Льодовиковий період", створений уже без Blue Sky Studios, яку закрили у 2021 році після переходу активів Fox під контроль Disney.

Нагадаємо, франшиза стартувала у 2002 році з першого мультфільму, який став великим комерційним успіхом.

Стрічка заробила понад 383 мільйони доларів у світовому прокаті та поклала початок одній із найуспішніших анімаційних серій 2000-х.

Після цього вийшли ще чотири продовження: "Льодовиковий період: Глобальне потепління", "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів", "Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" і "Льодовиковий період: Курс на зіткнення".

Загальні світові збори всієї франшизи перевищили 3,2 мільярда доларів.