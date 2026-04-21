Рудинский сыграет в новом фильме Netflix: среди актеров - звезды "Эйфории" и "Гарри Поттера"

19:39 21.04.2026 Вт
Актер сыграет в экранизации популярного аниме
aimg Сюзанна Аль Мариди
Рудинский сыграет в новом фильме Netflix: среди актеров - звезды "Эйфории" и "Гарри Поттера" Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Украинский актер Александр Рудинский сыграет в экранизации аниме-франшизы "Гандам" (Gundam) от Netflix. Его партнерами по съемочной площадке станут известные голливудские звезды.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Netflix.

Больше интересного: Когда выйдет новый "Ледниковый период"

Рудинский сыграет в экранизации аниме "Гандам": что известно

Лента станет игровой адаптацией культовой франшизы, которая получила мировую известность. Сюжет будет рассказывать о пилотах-соперниках, которые ведут войну на Земле и в ее космических колониях.

Александр оказался среди актерского состава, в который вошли Сидни Суини, которая прославилась сериалом "Эйфория", и Джейсон Айзекс, известный по роли Луциуса Мелфоя в "Гарри Поттере".

Среди других звезд экранизации - Ноа Сентинео, Джексон Уайт, Джемма Чуа-Тран, Джейвон Уолтон, Майкл Мандо, Шиоли Куцуна, Нонсо Анозие и Ида Брук. Режиссером фильма выступит Джим Микл.


Что известно об Александре Рудинском

Напомним, 29-летний украинский актер получил международное признание после участия в фильме "Камінь, ножиці, папір", который получил премию BAFTA как лучший короткометражный фильм. Кроме того, он снимался в сериалах "Агентство" от Paramount+ и "Декамерон" от Netflix.

Украинская фильмография Александра отличается разнообразными проектами - как драматическими, так и комедийными историями. Среди таких - "Перші ластівки", "Носоріг", "Тиха нава", "Повернення", "Ховаючи колишню", "Збори ОСББ" и другие.

Кроме кино, Рудинский работает в Национальном академическом театре имени Ивана Франко, где задействован в спектаклях "Калігула", "Марія Стюарт", "Макбет", "Украдене щастя", "Співай, Лоло, співай" и др.

В марте 2025 года он получил звание заслуженный артист Украины.

Также вместе с женой Марией воспитывает сына Петра.

Ранее в интервью РБК-Украина он рассказал о паузе в съемках, сыне и планах на жизнь после войны.

Еще больше интересного:

Сколько зарабатывает Александр Рудинский в театре

Как Рудинский воспитывает сына и что ему запрещает

Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию