Рудинский сыграет в новом фильме Netflix: среди актеров - звезды "Эйфории" и "Гарри Поттера"

Украинский актер Александр Рудинский сыграет в экранизации аниме-франшизы "Гандам" (Gundam) от Netflix. Его партнерами по съемочной площадке станут известные голливудские звезды.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Netflix.

Рудинский сыграет в экранизации аниме "Гандам": что известно

Лента станет игровой адаптацией культовой франшизы, которая получила мировую известность. Сюжет будет рассказывать о пилотах-соперниках, которые ведут войну на Земле и в ее космических колониях.

Александр оказался среди актерского состава, в который вошли Сидни Суини, которая прославилась сериалом "Эйфория", и Джейсон Айзекс, известный по роли Луциуса Мелфоя в "Гарри Поттере".

Среди других звезд экранизации - Ноа Сентинео, Джексон Уайт, Джемма Чуа-Тран, Джейвон Уолтон, Майкл Мандо, Шиоли Куцуна, Нонсо Анозие и Ида Брук. Режиссером фильма выступит Джим Микл.

Gundam, the iconic franchise that launched a global phenomenon, is now in production.



The live-action film starring Sydney Sweeney and Noah Centineo follows rival mech pilots at war across Earth and its space colonies. pic.twitter.com/JGhKyGYzKQ — Netflix (@netflix) April 20, 2026



Что известно об Александре Рудинском

Напомним, 29-летний украинский актер получил международное признание после участия в фильме "Камінь, ножиці, папір", который получил премию BAFTA как лучший короткометражный фильм. Кроме того, он снимался в сериалах "Агентство" от Paramount+ и "Декамерон" от Netflix.

Украинская фильмография Александра отличается разнообразными проектами - как драматическими, так и комедийными историями. Среди таких - "Перші ластівки", "Носоріг", "Тиха нава", "Повернення", "Ховаючи колишню", "Збори ОСББ" и другие.

Кроме кино, Рудинский работает в Национальном академическом театре имени Ивана Франко, где задействован в спектаклях "Калігула", "Марія Стюарт", "Макбет", "Украдене щастя", "Співай, Лоло, співай" и др.

В марте 2025 года он получил звание заслуженный артист Украины.

Также вместе с женой Марией воспитывает сына Петра.

