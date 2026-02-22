Рудинський - про виховання сина і заборони: "Робить зауваження, якщо десь почує російську"

Як актор виховує сина

За словами Олександра, у їхній сім’ї немає жорстких правил щодо виховання, але є принцип, якого дотримуються всі -повна відмова від російськомовного контенту. Петрик настільки засвоїв цю норму, що звертає увагу на мову самостійно.

"Жорстка заборона тільки на російськомовний контент. Він сам робить зауваження, якщо десь почує російську. Може в магазині підійти до людей і просто констатувати: "Це російською". Людям стає незручно", - розповів Рудинський.

Актор додав, що не забороняє синові користуватися технікою, але уважно стежить, які наслідки може мати той чи інший контент.

Олександр Рудинський з сином (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"Щодо гаджетів, я не обмежую жорстко, він має звикати до техніки, це його майбутнє. Але стежу за впливом. Наприклад, якось він грав у завойовницьку гру і став від неї суперзалежним, ми попросили її видалити. Тепер він поводиться зовсім інакше", - поділився актор.

Як родина переживає вибухи та блекаути

Рудинський також розповів, як його сім’я реагує на тривоги та нічні удари. Каже, що син спить спокійно, а сам він за останні роки навчився не прокидатися від кожного звуку.

"Абсолютно нормально, навіть не прокидається, спить міцно. А от дружина взагалі не може спати під час тривог. Я ж останні два роки навчився: відчув вибух, зрозумів, що працював допізна, і просто мушу спати далі, бо рано вставати", - пояснив актор.

За його словами, родина живе у Борисполі, і коли ракети чи дрони спрямовані в їхній бік, вони спускаються на перший поверх.

"Там якось спокійніше. Блекаути теж "ловимо", як і всі. Періодично немає світла, але ми купили собі генератори. Треба жити, треба виживати, дитині треба готувати їсти. Це наші реалії", - додав Рудинський.