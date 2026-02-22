Актор Рудинський взяв паузу від зйомок і розкрив причину: "Принципово не погоджуюся"

Відомий український актор Олександр Рудинський, який знявся у серіалі "Повернення", прем’єра якого відбудеться на ICTV2 22 лютого, зізнався, що свідомо поставив роботу на паузу та відмовився від нових ролей. Нині артист хоче присвятити час родині.

Чому Рудинський відмовляється від нових ролей

Актор визнав, що пережив емоційну кризу, коли робота перестала приносити задоволення. За його словами, це був один із найважчих періодів за останні роки.

"Було таке. Взимку 24-го року я пережив складний період. Це тривало десь півтора тижня, але це була тотальна апатія. Я просто ненавидів цей світ, нічого не хотів. Все накопичилося: робота, репетиції, війна", - зізнався він.

Нині ж Рудинський вирішив зробити крок назад і зосередитися на відновленні. Він повернеться до роботи, але пізніше.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"Зараз я свідомо взяв собі паузу від зйомок, мінімум на 4-5 місяців. Принципово не погоджуюся на нові проєкти, хоча пропозиції були. Я хочу відновитися, хочу, щоб у мене знову з’явилося саме бажання працювати, а не просто механічно виконувати ролі. Рік був занадто насиченим, треба видихнути", - пояснив Олександр.

Рудинський прагне знаходити більше часу на сімейні подорожі. Каже, що саме такі моменти допомагають перезавантажитися хоча б ненадовго.

"У нас за весь рік було лише три спільні дні відпочинку з дружиною. Тому на початку грудня були у Буковелі на День Святого Миколая. Нас запросили, і ми вирішили скористатися нагодою, бо син і дружина дуже люблять ці зимові свята", - розповів актор.

При цьому Рудинський зізнається, що зиму та лижі не надто любить — йому ближче море та літні прогулянки горами.

"Хоча сам я - людина "морська". Я з Миколаєва, мені б на пляжі повалятися, покупатися. Лижі не моє, я краще в басейні поплаваю. Гори люблю влітку, щоб походити пішки", - додав він.

