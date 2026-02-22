ua en ru
Відомий актор розчулив зізнанням про рідне місто і батька, якого не бачив 4 роки: "Боляче"

Неділя 22 лютого 2026 11:29
Відомий актор розчулив зізнанням про рідне місто і батька, якого не бачив 4 роки: "Боляче" Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)
Автор: Іванна Пашкевич, Поліна Іваненко

Український актор Олександр Рудинський поділився дуже особистою історією. Він вперше за чотири роки поїхав до рідного Миколаєва та побачив батька, з яким через війну не міг зустрітися увесь цей час.

Про це Рудинський розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Як актор вперше за роки війни повернувся додому

Рудинський зізнався, що цей візит був для нього дуже емоційним. Він побачив батька та зміг побувати вдома.

"За чотири роки війни вперше побачив свого тата: вони й зараз живуть у Миколаєві, і я весь цей час там не був. Маму вдавалося бачити, а тата - ні. І ось нарешті я з’їздив додому. Пообіцяв собі, що тепер буду значно частіше там бувати, хоча б раз на пару місяців", - поділився актор.

Рудинському було приємно возити батьків у найкращі заклади міста. Люди навколо його впізнавали, вони підходили, фотографувалися. Батьки це помічали, актору було приємно.

Відомий актор розчулив зізнанням про рідне місто і батька, якого не бачив 4 роки: &quot;Боляче&quot;Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Але повернення додому виявилося не зовсім радісним. Миколаїв, який він пам’ятав зовсім іншим, сьогодні виглядає інакше.

"Він… Побитий. Не масово, але точково, на це дуже боляче дивитися. Найбільше руйнувань у центрі, ОДА. Я приходив на Алею слави, дивився на портрети загиблих хлопців. Там були й мої знайомі, які перебували в тій будівлі в день обстрілу. Мій найкращий друг мав бути там, він держслужбовець. Його врятувало диво, зранку сказали їхати на інше чергування. А зараз у нього синочок народився", - розповів Рудинський.

Актор описує місто як виснажене та змучене обстрілами, із постійними блекаутами та непростими умовами життя.

"Місто спустошене. Я був там у листопаді: калюжі, сирість, і ці страшні блекаути по 6-7 годин. У будинках немає генераторів, люди живуть значно простіше, ніж у Києві. Але ціни дешевші, це мене вразило", - додав він.

Відомий актор розчулив зізнанням про рідне місто і батька, якого не бачив 4 роки: &quot;Боляче&quot;Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Читайте РБК-Україна в Google News
