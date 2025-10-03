Розширений склад з прифронтовими учасниками: що змінилось в баскетбольній Суперлізі
3 жовтня стартує новий сезон чоловічої баскетбольної Суперліги.
Про особливості турніру, склад учасників та головні інтриги – розповідає РБК-Україна.
Розширення еліти
Чемпіонат розширився і цього року на старт виходять десять команд. Компанію восьми учасникам минулої першості склали фіналісти Вищої ліги (другий дивізіон) сезону-2024/25 – "Харківські Соколи" та миколаївський "Ніко-Баскет".
Суперліга-2025/26, список учасників:
- "Дніпро"
- "Київ-Баскет"
- "Черкаські Мавпи"
- "Рівне"
- "Кривбас" (Кривий Ріг)
- "Старий Луцьк"
- "Запоріжжя"
- "Прикарпаття-Говерла" (Івано-Франківськ)
- "Харківські Соколи"
- "Ніко-Баскет" (Миколаїв)
Формат турніру
Регулярний чемпіонат пройде у три кола, після яких вісім перших команд вийдуть до плей-офф, де розіграють медалі.
Ігри регулярного чемпіонату проходитимуть у форматі баблів, а для зручності вболівальників ігровими днями будуть переважно п'ятниця, субота та неділя.
Враховуючи, що серед учасників – представники прифронтових міст, Харкова та Запоріжжя, не всі команди зможуть прийняти суперників вдома. Ігри Суперліги проходитимуть лише у містах, де буде дозвіл ОВА.
Хто транслюватиме Суперлігу
Перед стартом чемпіонату Федерація баскетболу України (ФБУ) уклала угоду про співпрацю з Київстар ТВ, яке стало офіційним транслятором чемпіонату.
Тому 50% матчів Суперліги буде показано ексклюзивно в ефірі цієї платформи. Решту матчів можна буде побачити на YouTube-каналі ФБУ. Також ігри чемпіонату будуть доступні на телеканалах "Суспільне Спорт" та XSPORT.
Ключові зміни у лідерів
Чемпіон Суперліги – "Дніпро" не зазнав сильних втрат. Команда віддала в оренду Іллю Ліщину та Нікіту Коротченка, а на підсилення підписали найкращого легіонера минулого сезону Сі Джея Вільямсона з "Рівного". Також до команди повернувся з Італії 20-річний центровий Іван Дружелюбов.
Віце-чемпіон "Київ-Баскет" підсилив склад найкращим бомбардиром минулого сезону – Михайлом Бубликом з "Кривбаса". Крім того, клуб підписав форварда молодіжної збірної Артема Романицю та захисника Богдана Малича, які грали у Латвії, а також розігрувача збірної U-20 Рафаєля Колаволе, що виступав у Польщі.
Бронзовий призер "Черкаські Мавпи" також зберегли основних гравців. А для підсилення клуб запросив нігерійського захисника Уче Дібіамаку, який минулий сезон провів у Австралії.
Хто вигравав чемпіонат України
Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.
З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.
Усі чемпіони України з баскетболу:
- "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Дніпро" – 3 (2020, 2024, 2025)
- "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
- "Київ" – 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
- "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
- "Донецьк" – 1 (2012)
Раніше ми повідомили, що Олексій Лень знайшов собі нову команду в НБА.
Також читайте, чому гравець НБА Святослав Михайлюк відмовився від виступів за збірну України.