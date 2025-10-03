Розширений склад з прифронтовими учасниками: що змінилось в баскетбольній Суперлізі

Розширення еліти

Чемпіонат розширився і цього року на старт виходять десять команд. Компанію восьми учасникам минулої першості склали фіналісти Вищої ліги (другий дивізіон) сезону-2024/25 – "Харківські Соколи" та миколаївський "Ніко-Баскет".

Суперліга-2025/26, список учасників:

"Дніпро"

"Київ-Баскет"

"Черкаські Мавпи"

"Рівне"

"Кривбас" (Кривий Ріг)

"Старий Луцьк"

"Запоріжжя"

"Прикарпаття-Говерла" (Івано-Франківськ)

"Харківські Соколи"

"Ніко-Баскет" (Миколаїв)

Формат турніру

Регулярний чемпіонат пройде у три кола, після яких вісім перших команд вийдуть до плей-офф, де розіграють медалі.

Ігри регулярного чемпіонату проходитимуть у форматі баблів, а для зручності вболівальників ігровими днями будуть переважно п'ятниця, субота та неділя.

Враховуючи, що серед учасників – представники прифронтових міст, Харкова та Запоріжжя, не всі команди зможуть прийняти суперників вдома. Ігри Суперліги проходитимуть лише у містах, де буде дозвіл ОВА.

Хто транслюватиме Суперлігу

Перед стартом чемпіонату Федерація баскетболу України (ФБУ) уклала угоду про співпрацю з Київстар ТВ, яке стало офіційним транслятором чемпіонату.

Тому 50% матчів Суперліги буде показано ексклюзивно в ефірі цієї платформи. Решту матчів можна буде побачити на YouTube-каналі ФБУ. Також ігри чемпіонату будуть доступні на телеканалах "Суспільне Спорт" та XSPORT.

Ключові зміни у лідерів

Чемпіон Суперліги – "Дніпро" не зазнав сильних втрат. Команда віддала в оренду Іллю Ліщину та Нікіту Коротченка, а на підсилення підписали найкращого легіонера минулого сезону Сі Джея Вільямсона з "Рівного". Також до команди повернувся з Італії 20-річний центровий Іван Дружелюбов.

Віце-чемпіон "Київ-Баскет" підсилив склад найкращим бомбардиром минулого сезону – Михайлом Бубликом з "Кривбаса". Крім того, клуб підписав форварда молодіжної збірної Артема Романицю та захисника Богдана Малича, які грали у Латвії, а також розігрувача збірної U-20 Рафаєля Колаволе, що виступав у Польщі.

Бронзовий призер "Черкаські Мавпи" також зберегли основних гравців. А для підсилення клуб запросив нігерійського захисника Уче Дібіамаку, який минулий сезон провів у Австралії.

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу: