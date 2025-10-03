Расширенный состав с прифронтовыми участниками: что изменилось в баскетбольной Суперлиге

Расширение элиты

Чемпионат расширился и в этом году на старт выходят десять команд. Компанию восьми участникам прошлого первенства составили финалисты Высшей лиги (второй дивизион) сезона-2024/25 - "Харьковские Соколы" и николаевский "Нико-Баскет".

Суперлига-2025/26, список участников:

"Днепр"

"Киев-Баскет"

"Черкасские Мавпы"

"Ровно"

"Кривбасс" (Кривой Рог)

"Старый Луцк"

"Запорожье"

"Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск)

"Харьковские Соколы"

"Нико-Баскет" (Николаев)

Формат турнира

Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после которых восемь первых команд выйдут в плей-офф, где разыграют медали.

Игры регулярного чемпионата будут проходить в формате баблов, а для удобства болельщиков игровыми днями будут преимущественно пятница, суббота и воскресенье.

Учитывая, что среди участников - представители прифронтовых городов, Харькова и Запорожья, не все команды смогут принять соперников дома. Игры Суперлиги будут проходить только в городах, где будет разрешение ОВА.

Кто будет транслировать Суперлигу

Перед стартом чемпионата Федерация баскетбола Украины (ФБУ) заключила соглашение о сотрудничестве с Киевстар ТВ, которое стало официальным транслятором чемпионата.

Поэтому 50% матчей Суперлиги будет показано эксклюзивно в эфире этой платформы. Остальные матчи можно будет увидеть на YouTube-канале ФБУ. Также игры чемпионата будут доступны на телеканалах "Суспільне Спорт" и XSPORT.

Ключевые изменения у лидеров

Чемпион Суперлиги - "Днепр" не понес сильных потерь. Команда отдала в аренду Илью Лищину и Никиту Коротченко, а на усиление подписали лучшего легионера прошлого сезона Си Джея Уильямсона из "Ровно". Также в команду вернулся из Италии 20-летний центровой Иван Дружелюбов.

Вице-чемпион "Киев-Баскет" усилил состав лучшим бомбардиром прошлого сезона - Михаилом Бубликом из "Кривбасса". Кроме того, клуб подписал форварда молодежной сборной Артема Романицу и защитника Богдана Малича, которые играли в Латвии, а также разыгрывающего сборной U-20 Рафаэля Колаволе, выступавшего в Польше.

Бронзовый призер "Черкасские Мавпы" также сохранили основных игроков. А для усиления клуб пригласил нигерийского защитника Уче Дибиамаку, который прошлый сезон провел в Австралии.

Кто выигрывал чемпионат Украины

Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.

С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.

Все чемпионы Украины по баскетболу: