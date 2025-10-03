Расширенный состав с прифронтовыми участниками: что изменилось в баскетбольной Суперлиге
3 октября стартует новый сезон мужской баскетбольной Суперлиги.
Об особенностях турнира, составе участников и главных интригах - рассказывает РБК-Украина.
Расширение элиты
Чемпионат расширился и в этом году на старт выходят десять команд. Компанию восьми участникам прошлого первенства составили финалисты Высшей лиги (второй дивизион) сезона-2024/25 - "Харьковские Соколы" и николаевский "Нико-Баскет".
Суперлига-2025/26, список участников:
- "Днепр"
- "Киев-Баскет"
- "Черкасские Мавпы"
- "Ровно"
- "Кривбасс" (Кривой Рог)
- "Старый Луцк"
- "Запорожье"
- "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск)
- "Харьковские Соколы"
- "Нико-Баскет" (Николаев)
Формат турнира
Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после которых восемь первых команд выйдут в плей-офф, где разыграют медали.
Игры регулярного чемпионата будут проходить в формате баблов, а для удобства болельщиков игровыми днями будут преимущественно пятница, суббота и воскресенье.
Учитывая, что среди участников - представители прифронтовых городов, Харькова и Запорожья, не все команды смогут принять соперников дома. Игры Суперлиги будут проходить только в городах, где будет разрешение ОВА.
Кто будет транслировать Суперлигу
Перед стартом чемпионата Федерация баскетбола Украины (ФБУ) заключила соглашение о сотрудничестве с Киевстар ТВ, которое стало официальным транслятором чемпионата.
Поэтому 50% матчей Суперлиги будет показано эксклюзивно в эфире этой платформы. Остальные матчи можно будет увидеть на YouTube-канале ФБУ. Также игры чемпионата будут доступны на телеканалах "Суспільне Спорт" и XSPORT.
Ключевые изменения у лидеров
Чемпион Суперлиги - "Днепр" не понес сильных потерь. Команда отдала в аренду Илью Лищину и Никиту Коротченко, а на усиление подписали лучшего легионера прошлого сезона Си Джея Уильямсона из "Ровно". Также в команду вернулся из Италии 20-летний центровой Иван Дружелюбов.
Вице-чемпион "Киев-Баскет" усилил состав лучшим бомбардиром прошлого сезона - Михаилом Бубликом из "Кривбасса". Кроме того, клуб подписал форварда молодежной сборной Артема Романицу и защитника Богдана Малича, которые играли в Латвии, а также разыгрывающего сборной U-20 Рафаэля Колаволе, выступавшего в Польше.
Бронзовый призер "Черкасские Мавпы" также сохранили основных игроков. А для усиления клуб пригласил нигерийского защитника Уче Дибиамаку, который прошлый сезон провел в Австралии.
Кто выигрывал чемпионат Украины
Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.
С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.
Все чемпионы Украины по баскетболу:
- "Будивельник" (Киев) - 11 титулов (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Мариуполь) - 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Одесса" - 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Днепр" - 3 (2020, 2024, 2025)
- "Химик" (Южное) - 3 (2015, 2016, 2019)
- "Киев" - 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Каменское) - 1 (2021)
- "Черкасские Мавпы" - 1 (2018)
- "Донецк" - 1 (2012)
