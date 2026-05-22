Розплата за "договірняки" та пожиттєвий бан: ФІБА покарала баскетболістів збірної України

Маніпуляції в Азії

Масштабне розслідування ФІБА охопило події кількох останніх сезонів (2024-2025 років) і стосувалося, зокрема, виступів українців у складі азійських клубів "Наїк Ейсес" (Філіппіни) та "Адройт" (Сінгапур). Наших співвітчизників визнали винними у маніпулюванні результатами поєдинків, нелегальних ставках на спорт, а також приховуванні відомих їм корупційних фактів.

Організатори зафіксували чіткі ознаки маніпуляцій, зокрема у двох поєдинках Ліги чемпіонів Східної Азії (Champions League East Asia), що відбулися у травні 2025 року.

За підсумками розслідування, найважче покарання отримали двоє досвідчених українських баскетболістів – Олександр Кольченко та Сергій Приймак. Дисциплінарна комісія дискваліфікувала обох виконавців пожиттєво.

Це рішення ФІБА передбачає суворі табу:

Довічна заборона на участь у будь-яких офіційних заходах та змаганнях під егідою ФІБА у статусі гравця.

Повна заборона на виконання будь-яких інших функцій у структурі баскетбольних організацій (тренерська діяльність, менеджмент тощо).

Дискваліфікації автоматично розповсюджуються на всі внутрішні змагання всередині України, включно з офіційними аматорськими лігами.

Менш суворий вирок для бігмена

У рамках цієї ж корупційної справи покарання отримав ще один український гравець – 24-річний центровий Ігор Сергєєв, який також свого часу виступав за національну збірну. Його останнім клубом був сінгапурський "Адройт", після чого в липні 2025-го він встиг перейти до естонського "Пярну".

Проте санкції щодо Сергєєва виявилися значно м'якшими, оскільки ступінь його залученості до маніпуляцій відрізнявся. Термін дискваліфікації центрового є тимчасовим і завершується вже 1 серпня 2026 року, після чого баскетболіст зможе повернутися до професійної діяльності.