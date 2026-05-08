Кличко продовжить кар'єру в США: український велетень підкорюватиме студентську лігу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

Новий виклик у США

Кличко став гравцем команди Університету Східної Кароліни (East Carolina University). У новому сезоні українець захищатиме кольори "Пайретс" у конференції "Амерікан" (AAC). Серед майбутніх суперників центрового – відомі баскетбольні програми таких вишів, як Мемфіс, Темпл та Вічіта Стейт.

Минулу кампанію Східна Кароліна завершила на 12-му місці у своїй конференції, здобувши 11 перемог у 31 поєдинку.

Чому обрано саме Східну Кароліну

За наявною інформацією, український бігмен мав кілька пропозицій від престижних коледжів із гучнішими іменами. Проте вибір було зроблено на користь "Пайретс" через гарантії більшого ігрового часу, що є критично важливим для розвитку молодого центрового.

Максим Кличко - гравець "Пайретс" (фото: instagram.com/maximklitschko1)

Результати в Європі та виступи за збірну

Останні два роки Максим перебував у системі французького "Монако". У сезоні-2025/26 він демонстрував переконливу статистику в молодіжному чемпіонаті Франції:

14.9 очка в середньому за матч;

7.9 підбирання за гру.

Окрім успіхів у молодіжці, Кличко отримав досвід виступів за основний склад "монегасків", зокрема в матчах проти суперників рівня Євроліги.

Також баскетболіст є гравцем національної збірної України. У поточному відборі на чемпіонат світу-2027 він зіграв 10 хвилин у матчі проти Данії, в якому набрав 2 очка та зробив 2 підбирання.

Хто такий Максим Кличко

21-річний молодший син колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі, а нині мера Києва Віталія Кличка. Народився у США. Своє ім'я отримав на честь легендарного німецького боксера Макса Шмелінга.

Маючи зріст 218 сантиметрів, виступає на позиції центрового.

Максим розпочав заняття баскетболом саме в США, де грав на юнацькому рівні за команди Taft School та Amherst College.

Для українського баскетболу його відкрив тренер Валерій Плеханов, який у 2024 році очолював молодіжну збірну країни та залучив перспективного гравця до тренувань команди. У тому ж році Кличко зіграв у складі української "молодіжки" на чемпіонаті Європи.