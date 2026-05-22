Расплата за "договорняки" и пожизненный бан: ФИБА наказала баскетболистов сборной Украины

Дисциплинарная комиссия Международной федерации баскетбола (ФИБА) вынесла беспрецедентно суровые вердикты в отношении трех украинских баскетболистов, которые ранее защищали цвета национальных и молодежных сборных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Масштабное расследование ФИБА охватило события нескольких последних сезонов (2024-2025 годов) и касалось, в частности, выступлений украинцев в составе азиатских клубов "Наик Эйсес" (Филиппины) и "Адройт" (Сингапур). Наших соотечественников признали виновными в манипулировании результатами поединков, нелегальных ставках на спорт, а также сокрытии известных им коррупционных фактов.
Организаторы зафиксировали четкие признаки манипуляций, в частности в двух поединках Лиги чемпионов Восточной Азии (Champions League East Asia), состоявшихся в мае 2025 года.
По итогам расследования, самое тяжелое наказание получили двое опытных украинских баскетболистов - Александр Кольченко и Сергей Приймак. Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала обоих исполнителей пожизненно.
Это решение ФИБА предусматривает строгие табу:
В рамках этого же коррупционного дела наказание получил еще один украинский игрок - 24-летний центровой Игорь Сергеев, который также в свое время выступал за национальную сборную. Его последним клубом был сингапурский "Адройт", после чего в июле 2025-го он успел перейти в эстонский "Пярну".
Однако санкции в отношении Сергеева оказались значительно мягче, поскольку степень его вовлеченности в манипуляции отличалась. Срок дисквалификации центрового является временным и завершается уже 1 августа 2026 года, после чего баскетболист сможет вернуться к профессиональной деятельности.
