Расплата за "договорняки" и пожизненный бан: ФИБА наказала баскетболистов сборной Украины

Манипуляции в Азии

Масштабное расследование ФИБА охватило события нескольких последних сезонов (2024-2025 годов) и касалось, в частности, выступлений украинцев в составе азиатских клубов "Наик Эйсес" (Филиппины) и "Адройт" (Сингапур). Наших соотечественников признали виновными в манипулировании результатами поединков, нелегальных ставках на спорт, а также сокрытии известных им коррупционных фактов.

Организаторы зафиксировали четкие признаки манипуляций, в частности в двух поединках Лиги чемпионов Восточной Азии (Champions League East Asia), состоявшихся в мае 2025 года.

По итогам расследования, самое тяжелое наказание получили двое опытных украинских баскетболистов - Александр Кольченко и Сергей Приймак. Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала обоих исполнителей пожизненно.

Это решение ФИБА предусматривает строгие табу:

Пожизненный запрет на участие в любых официальных мероприятиях и соревнованиях под эгидой ФИБА в статусе игрока.

Полный запрет на выполнение любых других функций в структуре баскетбольных организаций (тренерская деятельность, менеджмент и т.д.).

Дисквалификации автоматически распространяются на все внутренние соревнования в Украине, включая официальные любительские лиги.

Менее суровый приговор для бигмена

В рамках этого же коррупционного дела наказание получил еще один украинский игрок - 24-летний центровой Игорь Сергеев, который также в свое время выступал за национальную сборную. Его последним клубом был сингапурский "Адройт", после чего в июле 2025-го он успел перейти в эстонский "Пярну".

Однако санкции в отношении Сергеева оказались значительно мягче, поскольку степень его вовлеченности в манипуляции отличалась. Срок дисквалификации центрового является временным и завершается уже 1 августа 2026 года, после чего баскетболист сможет вернуться к профессиональной деятельности.