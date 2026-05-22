Расплата за "договорняки" и пожизненный бан: ФИБА наказала баскетболистов сборной Украины

12:37 22.05.2026 Пт
2 мин
Международная федерация баскетбола завершила громкое расследование манипуляций с участием наших спортсменов
aimg Андрей Костенко
Игорь Сергеев получил менее строгий приговор (фото: ФБУ)

Дисциплинарная комиссия Международной федерации баскетбола (ФИБА) вынесла беспрецедентно суровые вердикты в отношении трех украинских баскетболистов, которые ранее защищали цвета национальных и молодежных сборных.

Манипуляции в Азии

Масштабное расследование ФИБА охватило события нескольких последних сезонов (2024-2025 годов) и касалось, в частности, выступлений украинцев в составе азиатских клубов "Наик Эйсес" (Филиппины) и "Адройт" (Сингапур). Наших соотечественников признали виновными в манипулировании результатами поединков, нелегальных ставках на спорт, а также сокрытии известных им коррупционных фактов.

Организаторы зафиксировали четкие признаки манипуляций, в частности в двух поединках Лиги чемпионов Восточной Азии (Champions League East Asia), состоявшихся в мае 2025 года.

По итогам расследования, самое тяжелое наказание получили двое опытных украинских баскетболистов - Александр Кольченко и Сергей Приймак. Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала обоих исполнителей пожизненно.

Это решение ФИБА предусматривает строгие табу:

  • Пожизненный запрет на участие в любых официальных мероприятиях и соревнованиях под эгидой ФИБА в статусе игрока.
  • Полный запрет на выполнение любых других функций в структуре баскетбольных организаций (тренерская деятельность, менеджмент и т.д.).
  • Дисквалификации автоматически распространяются на все внутренние соревнования в Украине, включая официальные любительские лиги.

Менее суровый приговор для бигмена

В рамках этого же коррупционного дела наказание получил еще один украинский игрок - 24-летний центровой Игорь Сергеев, который также в свое время выступал за национальную сборную. Его последним клубом был сингапурский "Адройт", после чего в июле 2025-го он успел перейти в эстонский "Пярну".

Однако санкции в отношении Сергеева оказались значительно мягче, поскольку степень его вовлеченности в манипуляции отличалась. Срок дисквалификации центрового является временным и завершается уже 1 августа 2026 года, после чего баскетболист сможет вернуться к профессиональной деятельности.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на студенческий чемпионат США,

