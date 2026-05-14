Світовий гранд та чемпіон континенту: баскетболісти України зіграють топ-спаринги перед відбором ЧС

Національна збірна України з баскетболу оголосила план підготовки до вирішальних матчів першого етапу відбору на чемпіонат світу 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

З ким зустрінеться Україна в спарингах

Команда під керівництвом головного тренера Айнарса Багатскіса збереться 19 червня, після чого на неї чекає насичений тренувальний цикл та контрольні ігри.

25 червня українці проведуть перший контрольний матч. Суперником стане найтитулованіша команда Африки та чинний чемпіон континенту – збірна Анголи. Її кістяк складають виконавці з провідних європейських ліг – Іспанії, Франції, Туреччини, також є представники колективів США. Гра відбудеться в латвійській Ризі – саме це місто стало "домівкою" нашої збірної під час повномасштабної війни.

А вже 28 червня на "синьо-жовтих" чекає новий іспит – контрольний поєдинок проти збірної Литви. З 6-ю командою попереднього чемпіонату світу (2023) наші зіграють на її майданчику у Шяуляї.

Вирішальні ігри відбору на ЧС

Після товариських зустрічей українці проведуть два офіційні поєдинки кваліфікації ЧС-2027, які визначать підсумкове становище команди в групі:

2 липня: Україна – Грузія (номінально домашній матч у Ризі).

Україна – Грузія (номінально домашній матч у Ризі). 5 липня: Данія – Україна (виїзний матч у Копенгагені).

Після чотирьох турів у нашій групі А лідирує Іспанія, яка достроково гарантувала собі перше місце. Україна та Грузія мають ідентичний баланс (2 перемоги та 2 поразки) і також фактично забезпечили собі прохід далі. Данія замикає квартет без жодної перемоги.

Для офіційного виходу до наступного раунду українцям достатньо виконати хоча б одну з умов:

перемогти Грузію;

дочекатися поразки Данії від Іспанії;

у крайньому разі – не програти данцям із різницею понад 17 очок.

Нагадаємо, три найкращі команди з групи вийдуть до другого етапу кваліфікації, де боротимуться за путівки на ЧС-2027.