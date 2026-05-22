Розплата за "договірняки" та пожиттєвий бан: ФІБА покарала баскетболістів збірної України
Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) винесла безпрецедентно суворі вердикти щодо трьох українських баскетболістів, які раніше захищали кольори національних та молодіжних збірних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Маніпуляції в Азії
Масштабне розслідування ФІБА охопило події кількох останніх сезонів (2024-2025 років) і стосувалося, зокрема, виступів українців у складі азійських клубів "Наїк Ейсес" (Філіппіни) та "Адройт" (Сінгапур). Наших співвітчизників визнали винними у маніпулюванні результатами поєдинків, нелегальних ставках на спорт, а також приховуванні відомих їм корупційних фактів.
Організатори зафіксували чіткі ознаки маніпуляцій, зокрема у двох поєдинках Ліги чемпіонів Східної Азії (Champions League East Asia), що відбулися у травні 2025 року.
За підсумками розслідування, найважче покарання отримали двоє досвідчених українських баскетболістів – Олександр Кольченко та Сергій Приймак. Дисциплінарна комісія дискваліфікувала обох виконавців пожиттєво.
Це рішення ФІБА передбачає суворі табу:
- Довічна заборона на участь у будь-яких офіційних заходах та змаганнях під егідою ФІБА у статусі гравця.
- Повна заборона на виконання будь-яких інших функцій у структурі баскетбольних організацій (тренерська діяльність, менеджмент тощо).
- Дискваліфікації автоматично розповсюджуються на всі внутрішні змагання всередині України, включно з офіційними аматорськими лігами.
Менш суворий вирок для бігмена
У рамках цієї ж корупційної справи покарання отримав ще один український гравець – 24-річний центровий Ігор Сергєєв, який також свого часу виступав за національну збірну. Його останнім клубом був сінгапурський "Адройт", після чого в липні 2025-го він встиг перейти до естонського "Пярну".
Проте санкції щодо Сергєєва виявилися значно м'якшими, оскільки ступінь його залученості до маніпуляцій відрізнявся. Термін дискваліфікації центрового є тимчасовим і завершується вже 1 серпня 2026 року, після чого баскетболіст зможе повернутися до професійної діяльності.
Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на студентський чемпіонат США,