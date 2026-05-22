ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Расплата за "договорняки" и пожизненный бан: ФИБА наказала баскетболистов сборной Украины

12:37 22.05.2026 Пт
2 мин
Международная федерация баскетбола завершила громкое расследование манипуляций с участием наших спортсменов
aimg Андрей Костенко
Расплата за "договорняки" и пожизненный бан: ФИБА наказала баскетболистов сборной Украины Игорь Сергеев получил менее строгий приговор (фото: ФБУ)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Дисциплинарная комиссия Международной федерации баскетбола (ФИБА) вынесла беспрецедентно суровые вердикты в отношении трех украинских баскетболистов, которые ранее защищали цвета национальных и молодежных сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.

Читайте также: Мировой гранд и чемпион континента: баскетболисты Украины сыграют топ-спарринги перед отбором ЧМ

Манипуляции в Азии

Масштабное расследование ФИБА охватило события нескольких последних сезонов (2024-2025 годов) и касалось, в частности, выступлений украинцев в составе азиатских клубов "Наик Эйсес" (Филиппины) и "Адройт" (Сингапур). Наших соотечественников признали виновными в манипулировании результатами поединков, нелегальных ставках на спорт, а также сокрытии известных им коррупционных фактов.

Организаторы зафиксировали четкие признаки манипуляций, в частности в двух поединках Лиги чемпионов Восточной Азии (Champions League East Asia), состоявшихся в мае 2025 года.

По итогам расследования, самое тяжелое наказание получили двое опытных украинских баскетболистов - Александр Кольченко и Сергей Приймак. Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала обоих исполнителей пожизненно.

Это решение ФИБА предусматривает строгие табу:

  • Пожизненный запрет на участие в любых официальных мероприятиях и соревнованиях под эгидой ФИБА в статусе игрока.
  • Полный запрет на выполнение любых других функций в структуре баскетбольных организаций (тренерская деятельность, менеджмент и т.д.).
  • Дисквалификации автоматически распространяются на все внутренние соревнования в Украине, включая официальные любительские лиги.

Менее суровый приговор для бигмена

В рамках этого же коррупционного дела наказание получил еще один украинский игрок - 24-летний центровой Игорь Сергеев, который также в свое время выступал за национальную сборную. Его последним клубом был сингапурский "Адройт", после чего в июле 2025-го он успел перейти в эстонский "Пярну".

Однако санкции в отношении Сергеева оказались значительно мягче, поскольку степень его вовлеченности в манипуляции отличалась. Срок дисквалификации центрового является временным и завершается уже 1 августа 2026 года, после чего баскетболист сможет вернуться к профессиональной деятельности.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на студенческий чемпионат США,

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Баскетбол Сборная Украины
Новости
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Аналитика
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров