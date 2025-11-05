ua en ru
"Моя мета- не конфлікт". Полякова зробила нову заяву про Нацвідбір

Середа 05 листопада 2025 22:18
UA EN RU
"Моя мета- не конфлікт". Полякова зробила нову заяву про Нацвідбір Оля Полякова заявила, що не мовчатиме (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Оля Полякова знову висловилася щодо ситуації навколо Національного відбору на "Євробачення-2026". Артистка наголосила, що її мета - не сварка.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Полякової журналу Insider.

Що сказала Полякова про Нацвідбір

Вона заявила, що не планує здаватися і продовжить підіймати тему щодо змін правил національного відбору на конкурс "Євробачення".

"Для мене це - не просто про участь у конкурсі. Це про справедливість. Я не хочу, щоб Нацвідбір був полем особистих симпатій чи причеплених ярликів. Якщо ми трактуємо культуру як сенси, то вони повинні бути чесними", - сказала вона.

Співачка наголосила, що подала заявку не заради себе, а щоб "захистити право інших не бути "викресленими" з історії через старі контексти".

"Баланс можливий тільки тоді, коли ми визнаємо складність життя. Люди помиляються, опиняються в різних обставинах, але головне - що вони роблять зараз і на чиєму боці сьогодні", - зауважила вона.

&quot;Моя мета- не конфлікт&quot;. Полякова зробила нову заяву про НацвідбірЩо сказала Полякова про Нацвідбір (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Артистка також прокоментувала рішення Суспільного не змінювати правила. Вона наголосила, що не прагне конфлікту, але й мовчати не збирається.

"Я не з тих, хто мовчатиме, якщо бачить несправедливість. Але моя мета - не конфлікт, а діалог. Якщо мене не почують сьогодні, я озвучу це завтра. Бо питання не в мені, а в тому, яким буде майбутнє у всіх нас. Ми або будуємо систему, де є розвиток, діалог, довіра, або лишаємось у системі покарань", - пояснила вона.

&quot;Моя мета- не конфлікт&quot;. Полякова зробила нову заяву про НацвідбірПолякова висловилася про Нацвідбір (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Що відомо про Полякову та скандал з Нацвідбором

У жовтні співачка феєрично заявила, що подає заявку на пісенний конкурс. Вона звернулася до Суспільного з проханням змінити правила, які не дозволяють участь артистам, що після російського вторгнення у 2014 році продовжували виступати у РФ. Навіть пригрозила судом.

Мовник відповів на прохання артистки, зазначивши, що дата початку війни є незмінною і не може бути посунутою через особисті історії чи заслуги. Крім того, термін подачі заявок вже було розпочато на момент звернення, що також унеможливлює будь-які зміни.

Потім продюсер співачки Михайло Ясинський відреагував критично. Вони навіть направили скаргу до Європейського мовника і пригрозили наслідками.

